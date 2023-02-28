Akar: Deprem sonrası yaklaşık 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

Kahramanmaraş depremlerinden sonra Türkiye'nin deprem bölgesinde ikamet eden Suriyelilerin ülkelerine geçişini kolaylaştırmasının ardından son iki haftada yaklaşık 42 bin Suriyeli'nin ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Suriye tarafından Türkiye'ye doğru herhangi bir göç olmadığını söyledi. Bakan Akar, tam aksine Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Türkiye'ye yerleşmiş, evini kaybeden, çoluğunu çocuğunu kaybeden, yakınlarını kaybeden takriben 40 bin-42 bin civarında" Suriyeli vatandaşın "gönüllü ve güvenli" olarak kendi ülkelerine döndüğünü ifade etti.

Bab El-Hava sınır kapısında basın sorumlusu olan Mazen Alloush da Reuters'e yaptığı açıklamada, Suriyelilerin, Devlet Başkanı Beşar Esad'a muhalif silahlı grupların kontrolündeki dört sınır kapısından geçiş yaptığını söyledi.

Mazen Alloush Pazartesi günü itibarıyla dört sınır kapısı olan Bab el-Hava'dan (Cilvegözü) 13 bin 500, Cerablus'tan 10 bin, Bab El-Selam'dan (Öncüpınar) 7 bin ve Tel Abyad'dan (Akçakale) 7 bin kişinin geçtiğini söyledi.

Deprem sonrası sınır kapıları açılmıştı

Türkiye geçen yıl Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesinde geçici izinle Türkiye'de bulunan Suriyeliler'in sınırı geçmesini kısıtlamıştı. Ancak Türk yetkililer depremler sonrasında bu bölgede yaşayan Suriyeliler'in geri dönme haklarını kaybetmeden altı aya kadar ülkelerine gitmesine izin verdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem Türkiye'de 11 ilde büyük can kayıplarına ve tahribata yol açarken Suriye'de de etkili oldu. İç savaşın yaşandığı ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde binlerce can kaybı meydana gelirken milyonlarca insan evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Suriye sınırında sadece bir kapının açık olması nedeniyle de ülkeye uluslararası yardımlar son derece sınırlı olarak ulaşabiliyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım ulaştırabilmek için Şam yönetimi ile varılan anlaşma kapsamında Türkiye sınırındaki Bab El-Selam (Öncüpınar) ve Er-Rae (Ceylanpınar) sınır kapıları da açıldı. Deprem öncesinde bölgeye insani yardım tek açık sınır kapısı olan Bab el-Hava (Cilvegözü) üzerinden yapılabiliyordu.

Kahramanmaraş depremlerinden sonra BM'ye göre Türkiye ve Suriye'de toplam 50 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin kuzeyinde toplam 4 milyon kişinin yaşadığını belirten BM'ye göre depremlerden önce de bu bölgede yaşayanların iç savaş nedeniyle insani yardıma ihtiyacı bulunuyordu.

rtr/SSB, JD