Akşener'den Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt verdi.

Hacıbektaş'ta gazetecilere konuşan Akşener, "Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağı ile ilgilensin" dedi.

Akşener, "Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği, kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir ama Türkiye'nin özellikle ekonomik noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız bir dönemde, esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken, milletin sesini duymak yerine, o sese bir cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.

İYİ Parti lideri, "Bir kez daha söyleyeyim. Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın. Yeterli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir, milletin sesidir" diye yineledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Bahçeli dün yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda Akşener'in HDP ve CHP'den farklı bir tutum aldığına dikkat çekmişti. Bahçeli "Sayın Akşener'in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır” diye konuşmuştu.

"Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir" diyen Bahçeli "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir" ifadesini kullanmıştı.

DW/CÖ,EC

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