 Airbus Alman hükümetiyle mahkemelik oluyor | EKONOMİ | DW | 03.05.2019

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EKONOMİ

Airbus Alman hükümetiyle mahkemelik oluyor

Avrupalı havacılık ve savunma devi Airbus, Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ambargosu nedeniyle Alman hükümetine dava açmaya hazırlanıyor. Ambargo nedeniyle şirketin net kazancı yüzde 86 oranında azaldı.

Airbus-Logo (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Avrupa'nın en büyük havacılık ve savunma sanayi şirketi Airbus, Suudi Arabistan'ın siparişleriyle ilgili kısıtlamalar nedeniyle Almanya'yı dava etmeye hazırlanıyor. Alman Spiegel dergisinin haberine göre şirket, Suudi Arabistan'a helikopter ve sınır savunma sistemi satışına onay vermeyen Alman hükümetine karşı yargı yoluna gidiyor. 

Suudi Arabistan yönetiminin, helikopterleri Airbus'ın Donauwörth'teki fabrikasına sipariş verdiği ve helikopterlerin "Mekke'deki hac hareketlerini gözlemek" üzere kullanılacağı belirtildi. Habere göre Suudi Arabistan'ın satın almak istediği gözetleme sistemi ise Yemen sınırında genişletilmek istenen milyarlarca euroluk bir sınır güvenlik sisteminin parçası.

"Kaşıkçı" ambargosu altı ay daha yürürlükte

Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi sonrasında Riyad'a karşı silah ambargosunu yürürlüğe sokmuş, ambargonun süresi mart ayı sonunda altı ay daha uzatılmıştı. Koalisyon anlaşmasında da, 2015 yılından beri 10 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği Yemen'deki savaşla doğrudan bağlantısı bulunan ülkelere silah satılmaması kararlaştırılmıştı.

Diğer ülkelerle ortaklaşa yürütülen projelerde ise farklı bir düzenleme bulunuyor. Ortak projelerde Alman hükümetinin, silahların Yemen savaşında kullanılmaması için çaba göstermesi, ayrıca aralık ayı sonuna kadar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne "montajı tamamlanmış silahların" sevk edilmemesi  gerekiyor.

Airbus: Tüm hukuki seçenekleri saklı tutuyoruz

Almanya'nın silah ambargosu, kendisinin de ortakları arasında bulunduğu Airbus'ın gelirini olumsuz etkiledi. Airbus CEO'su Guillaume Faury Salı günü yaptığı açıklamada şirketin net kazancının bu yılın ilk üç ayında yüzde 86 azalarak 40 milyon euroya gerilediğini bildirmişti.

Airbus Savunma ve Uzay Sanayisi CEO'su Dirk Hoke, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada anlaşmazlığa hızlı bir çözüm bulmak istediklerini belirterek "Şirket hükümetle temas halinde. Ancak ihracat önündeki engeller sadece bizim işlerimize zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda Airbus hissedarı olması dolayısıyla Alman hükümeti açısından da anlaşılması çok güç bir durum. Bu nedenle Airbus tüm hukuki seçenekleri saklı tutmaktadır" diye konuştu.

DW,AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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