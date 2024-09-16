Afrika'da seller 500'den fazla can aldı

Afrika'nın batı ve orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar en az 500 kişinin ölümüne yol açtı, yüz binlerce kişi evinden oldu.

Afrika'nın batı ve orta kesimleri ile Sudan'da etkili olan şiddetli yağışlar can kayıplarına ve ağır hasara yol açtı. Sel baskınlarından en çok Çad, Sudan, Güney Sudan ve Nijerya'nın etkilendiği bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar en az 500 kişinin hayatını kaybettiği, 300 bini aşkın binanın da seller nedeniyle tahrip olduğu kaydedildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre sadece Çad'da bir milyon kişi sellerden etkilenirken Nijerya'da 600 bin ve Nijer'de 300 bin kişi sellerle mücadele ediyor. Kamerun ve Mali ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerinde de seller nedeniyle cadde ve tarlaların sular altında kaldığı, binaların tahrip olduğu bildirildi.

Nijerya'da evlerinde mahsur kalanlar botlar ve teknelerle tahliye edildi Fotoğraf: Audu Marte/AFP

Sahel bölgesi ve Çad Gölü civarında durum kritik

Yardım kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi'nin Orta ve Batı Afrika Bölge Direktörü Hassane Hamadou, "Sahel bölgesi ve Çad Gölü bölgesindeki durumun, silahlı çatışmalar, sürgünler ve iklim değişikliğinin de etkisiyle giderek daha da kötüleştiği" uyarısında bulundu.

Geçen yıl Nisan ayından bu yana iktidar kavgasına sahne olan Sudan'da da benzer bir durumun geçerli olduğunu belirten Hamadou, iç siyasi çekişme nedeniyle on milyonu aşkın kişinin yollara döküldüğünü, ayrıca nüfusun açlık tehlikesiyle ve kolera salgınıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Güney Sudan'da da BM verilerine göre sellerden 735 bin kişi etkilenirken en az 65 bin kişi evsiz kaldı.

dpa / BK,ET

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