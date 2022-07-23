  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Başkanı Macky Sall
Macky SallFotoğraf: John Thys/AFP
PolitikaAfrika

Afrika tahıl anlaşmasından memnun

33 dakika önce

Afrika Birliği, İstanbul’da imzalanan Ukrayna tahılı anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Dünyanın en yoksul kıtası olan Afrika, tahıl ithalatında önemli ölçüde Ukrayna’ya bağımlı.

https://www.dw.com/tr/afrika-birli%C4%9Fi-tah%C4%B1l-anla%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1-memnuniyetle-kar%C5%9F%C4%B1lad%C4%B1/a-62572586

Afrika Birliği, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden yeniden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayacak olan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Rusya ve Ukrayna tarafından imzalanan anlaşmaları memnuniyetle karşılamaktadır" denilen açıklamada, Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği'nin dönem başkanı Macky Sall'ın, Haziran ayı başında Soçi'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı, Ukrayna ve Rusya'dan küresel pazarlara hububat sevkiyatının yeniden başlatılmasına yönelik acil ihtiyaç çağrısından da övgüyle bahsedildi.

Sall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e teşekkürlerini iletti. Sall, "3 Haziran'da Soçi'de liderlik ettiğim misyonun amacı buydu" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kurtarma Komitesi de (IRC), Doğu Afrika ülkelerinin buğday ithalatlarının yüzde 90'ından fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. IRC Doğu Afrika acil durum direktörü Shashwat Saraf, blokajın kaldırılmasının üç milyon insanın halihazırda felaket boyutundaki açlık koşullarıyla mücadele ettiği Doğu Afrika'da, 18 milyondan fazla kişinin  karşı karşıya olduğu aşırı açlığın hafifletilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Afrika Birliği Başkanı Macky Sall, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ağırlandı - (03.06.2022)
Afrika Birliği Başkanı Sall Haziran ayında Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldiFotoğraf: Mikhail Klimentyev/IMAGO

Ukrayna tahılı Afrika için hayati önemde

Ukrayna ve Rusya dünyanın en büyük tahıl üreticileri arasında. Ancak Rusya'nın komşu toprakları işgali sonrası Kiev'in Karadeniz'e döşediği mayınlar ve Rus savaş gemileri, Ukrayna'dan ihracatı engelleyerek 25 milyon ton buğday ve diğer tahılın limanlarda ve silolarda çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştu.

Ukrayna, özellikle gıda arzının sınırlı olduğu Orta Doğu ve Afrika için kritik önemde bir tahıl kaynağı. Afrika'ya ihracatın düşmesi nedeniyle dünyanın en yoksul kıtasında tahıl fiyatları artışa geçmiş, bu da halihazırda iklim değişikliği ve çatışmalarla mücadele eden Afrika'da toplumsal huzursuzluğun artmasına yönelik korkuları beraberinde getirmişti.

 

AFP / SÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ukrayna limanlarında 20 milyon ton tahıl bekliyor

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasını öngören anlaşma ne içeriyor? Denetimi İstanbul'dan yapılacak tahıl koridoru Karadeniz'den nasıl geçecek?
Gıda güvenliği
20 saat önce
Anlaşmayı Ukrayna adına Altyapı Bakanı Kubrakov ve Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Akar imzaladı.

AB: Tahıl anlaşması hayata geçirilmeli

AB: Tahıl anlaşması hayata geçirilmeli

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatına yeniden başlanması için İstanbul'da imzalanan belge dünyada temkinli bir memnuniyet yarattı. AB, anlaşmanın uygulanmasından Rusya'nın sorumlu tutulacağı mesajı verdi.
Politika
18 saat önce
Güney Sudan'ın başkenti Juba'da çocuklar

"Dünyada 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor"

"Dünyada 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor"

Ukrayna'daki savaş ve engellenen tahıl sevkiyatı, dünyanın kriz bölgelerinde açlığı tetikledi. Açıklanan son verilere göre dünya genelinde 811 milyon kişi açlık çekiyor.
Gıda güvenliği
12 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Başkanı Macky Sall

Afrika tahıl anlaşmasından memnun

Politika
33 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Adana Yumurtalık'taki yeşil deniz kaplumbağaları

Hunutlu Santrali: Deniz kaplumbağaları tehdit altında

Hunutlu Santrali: Deniz kaplumbağaları tehdit altında

Doğa ve Çevre
3 saat önce
Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da imzalanan anlaşma Alman basınında geniş yankı buldu.

Alman basını İstanbul'daki tahıl anlaşmasına temkinli

Alman basını İstanbul'daki tahıl anlaşmasına temkinli

Gıda güvenliği
16 saat önce
Ukrayna limanlarında 20 milyon ton tahıl bekliyor

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Gıda güvenliği
20 saat önce
Hamburger SV takımının yıldızı Uwe Seeler, çıktığı son maçın ardından kramponlarını asıyor - (1972)

Almanya Uwe Seeler'in yasını tutuyor

Almanya Uwe Seeler'in yasını tutuyor

Futbol
22 saat önce
Sembol fotoğraf - Sırtı dönük, siyah sarıklı, sakallı bir kişi

Türkiye'de Selefi akımlar yükselişte mi?

Türkiye'de Selefi akımlar yükselişte mi?

Toplum
22 Temmuz 2022
Sembol fotoğraf - Ameliyathanede tıbbi operasyon gerçekleştiren sağlık görevlileri

Doktor açığı: Cerrahi branşlar boş kalıyor

Doktor açığı: Cerrahi branşlar boş kalıyor

Sağlık
22 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön