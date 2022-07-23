Afrika tahıl anlaşmasından memnun

Afrika Birliği, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden yeniden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayacak olan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Rusya ve Ukrayna tarafından imzalanan anlaşmaları memnuniyetle karşılamaktadır" denilen açıklamada, Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği'nin dönem başkanı Macky Sall'ın, Haziran ayı başında Soçi'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı, Ukrayna ve Rusya'dan küresel pazarlara hububat sevkiyatının yeniden başlatılmasına yönelik acil ihtiyaç çağrısından da övgüyle bahsedildi.

Sall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e teşekkürlerini iletti. Sall, "3 Haziran'da Soçi'de liderlik ettiğim misyonun amacı buydu" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kurtarma Komitesi de (IRC), Doğu Afrika ülkelerinin buğday ithalatlarının yüzde 90'ından fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. IRC Doğu Afrika acil durum direktörü Shashwat Saraf, blokajın kaldırılmasının üç milyon insanın halihazırda felaket boyutundaki açlık koşullarıyla mücadele ettiği Doğu Afrika'da, 18 milyondan fazla kişinin karşı karşıya olduğu aşırı açlığın hafifletilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Afrika Birliği Başkanı Sall Haziran ayında Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi Fotoğraf: Mikhail Klimentyev/IMAGO

Ukrayna tahılı Afrika için hayati önemde

Ukrayna ve Rusya dünyanın en büyük tahıl üreticileri arasında. Ancak Rusya'nın komşu toprakları işgali sonrası Kiev'in Karadeniz'e döşediği mayınlar ve Rus savaş gemileri, Ukrayna'dan ihracatı engelleyerek 25 milyon ton buğday ve diğer tahılın limanlarda ve silolarda çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştu.

Ukrayna, özellikle gıda arzının sınırlı olduğu Orta Doğu ve Afrika için kritik önemde bir tahıl kaynağı. Afrika'ya ihracatın düşmesi nedeniyle dünyanın en yoksul kıtasında tahıl fiyatları artışa geçmiş, bu da halihazırda iklim değişikliği ve çatışmalarla mücadele eden Afrika'da toplumsal huzursuzluğun artmasına yönelik korkuları beraberinde getirmişti.

AFP / SÖ,ET