Afganistan'dan Almanya'ya: Afganları göndermeyin

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Afgan hükümetinin radikal İslamcı Taliban'ın ilerleyişi nedeniyle Almanya'da mülteci olma talebi kabul edilmeyen Afgan vatandaşlarının Afganistan'a geri gönderilmesini üç ay süreyle durdurmasını rica ettiğini açıkladı. Kabil'den gelen bu talebin değerlendirildiğini, hem Avrupa ülkeleri hem de Afgan hükümeti ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen sözcü, hükümetin yakın zamanda bir karar vermeye çalıştığını kaydetti.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert de ülkede sınırdışı uygulamalarıyla ilgili bir değişiklik planlanmadığını söyledi. "Almanya'da oturma izni olmayanlar ülkemizi terk etmeli" diyen Seibert, sınırdışı kararlarının kaynak ülkelerdeki durumun dikkatle gözlemlenerek güncel duruma göre alındığını da sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki güvenlik durumuna ilişkin bir rapor hazırladığına işaret eden Seibert, sınırdışı uygulamaları konusunda bu rapor temelinde karar verileceğini vurguladı.

Bir Afgan, polis eşliğinde sınır dışı edilirken

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı, Taliban'ın artan şiddeti ve korona salgınının üçüncü dalgasının Afganistan'da "ekonomik ve sosyal huzursuzluklara yol açtığını belirterek bu koşullar altında Avrupa'dan Afganistan'a inen sınırdışı uçaklarının endişe kaynağı olduğunu açıklamıştı.

Finlandiya sınırdışı işlemlerini durdurdu

Öte yandan Finlandiya, ülkesindeki Afganların sınırdışı edilmesini durdurdu. Sınırdışı uygulamasının ne kadar süreyle durdurulduğu konusunda tarih vermeyen Finlandiya Göç Dairesi, uluslararası birliklerin çekilmesinden sonra Afganistan'daki istikrarsız duruma dikkat çekti.

Göç Dairesi'nin hukuk danışmanı Jaakko Purantie, şu anda sınırdışı edilen bir kişiyi Afganistan'da hangi koşulların beklediğini öngörmenin mümkün olmadığını söyledi. Resmi verilere göre Finlandiya, Afgan vatandaşlarından gelen iltica başvurularının yaklaşık yüzde 70'ine olumlu yanıt veriyor.

Ülkenin büyük bir bölümü Taliban'ın kontrolü altında

Taliban ilerlemeye devam ediyor

Ülkenin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutan Taliban'ın ilerleyişini sürdürüyor. Son olarak ülkenin güneydoğusundaki Gazne kentini kuşattığı bildirilen Taliban'ın bölge sivillerine evlerine saklanarak Afgan güvenlik güçlerine ateş açtığı bildiriliyor. Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde de çatışma haberleri geliyor.

Taliban, geçen hafta ülkenin 85'inin kontrolü altında olduğunu iddia etmişti.

Katar'da Afgan hükümeti ve Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinden ise henüz bir sonuç yok.

Reuters,dpa/HS,EC

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