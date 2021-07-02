Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürüyor

Afganistan'da Taliban örgütü, ordu birlikleriyle girdiği çatışmanın ardından Kandahar vilayetinde Pençvaiye ilçesini ele geçirdi. Cumartesi gece saatlerinde Taliban'ın saldırısıyla başlayan çatışmalar sonucunda ilçe merkezindeki kamu binaları ve karakollar örgütün kotrolüne geçti. Bölgedeki yerel yetkililer 300 kadar Afgan askerin çatışmaya girmeden geri çekildiğini bildirdi. Sınır polisi yetkisili, saldırganlara sadece polis güçlerinin karşılık verdiğini belirterek, "Daha iyi teçhizata sahip askerler ve komandolar neredeyse hiç savaşmadı" diye konuştu.

Pençvaiye, Taliban'ın kurulduğu Kandahar'ın merkezinde yer alması nedeniyle kritik önemde görülüyor. Örgüt Kandahar'da daha önce 4 ilçeyi ele geçirmişti. Taliban'ın kontrolü ele almasıyla çok sayıda sivil evlerini terk ederek ilçeden kaçtı. AFP haber ajansına konuşan bir Pençvaiye sakini, "Taliban ailemle birlikte kaçarken arabamıza ateş açtı. Dağların tepesinden harekete eden her araca ateş ediyorlar. Barış istemiyorlar" dedi.

ABD askerlerinin çekilmesiyle başlayan ilerleme

Taliban'ın etkinliği Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren ülkeden çekilmeye başlamasıyla artmıştı. Örgüt, bir süredir kırsal bölgeleri kontrol etmek için Afgan güçlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Pençvaiye'nin Taliban'ın eline geçmesi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve NATO güçlerinin Afganistan'daki en büyük üssü olan Bagram üssünü tamamen boşaltmasından iki gün sonraya rastlıyor. Taliban'ın şimdiye kadar ülkenin kırsal alanlarının dörtte birini ele geçirdiği öne sürülüyor; Afgan makamları ise bu bilgiyi reddediyor.

ABD Başkanı Joe Biden geçen nisan ayında Afganistan'daki askerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini ilan etmişti. 650 Amerikan askeri ise diplomatik faaliyetler ve diğer Amerikan personelinin güvenliği için ülkede kalmaya devam edecek. Başkent Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliğinin ise Türk askeri tarafından sağlanmasına karar verilmişti.

AFP / GY,ET

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