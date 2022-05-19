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Fotoğraf: Rahmat Gul/AP/picture alliance
PolitikaAfganistan

Afganistan'da kadın sunuculara yüzlerini kapama zorunluluğu

13 dakika önce

Afganistan'da Taliban yönetimi ekrandaki kadın sunucu ve muhabirlere yayın sırasında yüzünü kapatma zorunluluğu getirdi.

https://www.dw.com/tr/afganistanda-kad%C4%B1n-sunuculara-y%C3%BCzlerini-kapama-zorunlulu%C4%9Fu/a-61861155

Afganistan'da Ağustos 2021'den beri iktidarda olan Taliban, ekrana çıkan tüm kadın medya mensuplarına yüzlerini kapatma zorunluluğu getirdi. Afgan televizyon kanalı TOLOnews, Twitter hesabından paylaştığı haberde talimatın tüm televizyon kanallarına gönderildiğini belirtti. Habere göre "Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı" ve "Enformasyon ve Kültür Bakanlığı" temsilcileri kanalın bağlı olduğu Moby Medya Grubu'nu kararla ilgili bilgilendirdi. Bakanlık temsilcileri, kararın "nihai" olduğunu ve "tartışmaya açık olmadığını" ifade etti.

Sadece gözlerin görülmesine izin var

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir televizyon prodüktörünün verdiği bilgilere göre talimat uyarınca "kadın sunucuların sadece gözlerinin görülebilir" olmasına izin veriliyor. Bir başka prodüktör de "Bize görsel medyadaki tüm kadın çalışanların yüzlerini gizlemek için maske takması gerektiği söylendi. Bugünkü son ültimatomdu. Bazı medya kuruluşları uygulamaya bugün başlarken diğerleri ise yarından başlayarak bunu yapacak" diye konuştu. Taliban ise yeni medya düzenlemesiyle ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Taliban 7 Mayıs tarihinde de kamusal alanda kadınlara tüm bedenlerini gizleyecek şekilde örtünme zorunluluğu getirmişti. Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin imzasını taşıyan kararnamede kadınlardan kamusal alanda, ideal durumda geleneksel olan burkayla, yüz ve bedenlerini örtmeleri istenmişti.

Afganistan'da Mart ayında da, aralarında BBC ve Deutsche Welle'nin de bulunduğu ülke dışından tüm görsel medya yayınları, içerikleri ve çalışanların giyimlerini denetleme imkanı olmadığı gerekçesiyle yasaklanmıştı.

dpa, AFP / EC, BK

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