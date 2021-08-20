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Burka

Burka, tüm vücudu örten, yalnızca göz kısmında kafes bulunduran çarşaf. Afganistan ve Pakistan'ın bazı kesimlerinde yaygındır. Belçika, İspanya, Fransa ve Hollanda'da kamuya açık yerlerde giyilmesi yasaklanmıştır.

DW Türkçe'nin burka ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Mullah Baradar Akhund, a senior official of the Taliban, seated with a group of men, makes a video statement, in this still image taken from a video recorded in an unidentified location and released on August 16, 2021. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Kadınlara burka giydiren Taliban kim? 20.08.2021

Afganistan'da iktidarı geri alan Taliban nasıl kuruldu? Kadınların burka giymek zorunda kalacağı şeriatı ülkeye nasıl getirdiler? Taliban'ın liderliğini kimler yapıyor? İşte örgüt ile ilgili bilmeniz gerekenler.
13.3.2021***A burqa clad Sri Lankan Muslim woman walks in a street of Colombo, Sri Lanka, Saturday, March 13, 2021. Sri Lanka on Saturday announced plans to ban the wearing of burqas and said it would close more than 1,000 Islamic schools known as madrassas, citing national security. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Sri Lanka burka ve Kur'an okullarını yasaklamaya hazırlanıyor 15.03.2021

Sri Lanka'da hükümet kamusal alanda burka giyilmesini ve Kur'an okulları ile kurslarını yasaklamaya hazırlanıyor.

ARCHIV - 19.07.2010, Schweiz, Jungfraujoch: ILLUSTRATION - Touristinnen mit Kopftuch vor einer Schweizer Nationalflagge auf dem Jungfraujoch im Berner Oberland. In der Schweiz führt St. Gallen als zweiter Kanton nach dem Tessin ein Verhüllungsverbot ein. Im Volksmund ist von Burka-Verbot die Rede, weil damit die Verschleierung muslimischer Frauen verhindert werden soll. 66,65 Prozent waren dafür, wie die Regierung am Sonntag (23.09.2018) mitteilte. Der Kanton liegt südlich des Bodensees und hat rund 500 000 Einwohner. Foto: Marcel Bieri/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

İsviçre’de peçe ve burka yasaklanıyor 08.03.2021

İsviçre’de pazar günü yapılan referanduma katılanların yüzde 51,2’si kadınların burka ve peçe türü giysiler kullanmalarına karşı olduklarını beyan etti.

FILE PHOTO: A Swiss national flag flies behind a poster of the initiative committee against wearing the burqa (Verhuellungsverbot) reading Stop extremism! Veil ban -Yes in Berikon, Switzerland February 12, 2021. On March 7 Switzerland's voters will decide about a nationwide veil ban. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

İsviçre’de burka ve peçe yasağı geliyor 07.03.2021

İsviçre’de Müslüman kadınların vücudu tamamen kapatan burka ve yüzü, gözler hariç örten peçe kullanmasının yasaklanmasını öngören referandumda, ilk tahminlere göre yüzde 51 oranında evet oyu verildi.
Veiled muslim onlookers stand near the high-security court in Amsterdam, nicknamed 'the bunker', Monday 05 December 2005. Fourteen men, including the jailed killer of a Dutch filmmaker, go on trial on Monday, accused of planning attacks and belonging to a militant Islamist network. Dutch police arrested the men, mostly with Moroccan roots, after the murder of filmmaker Theo van Gogh in November 2004, by Mohammed Bouyeri, who was sentenced to life imprisonment earlier this year. The suspects, alleged members of what security officials dubbed the 'Hofstad group', will be heard from 08 December, the court said. EPA/JUAN VRIJDAG +++(c) dpa - Report+++ |

Almanya'da çoğunluk burka yasağından yana 02.08.2019

Almanya'da yapılan bir ankete göre vatandaşların çoğunluğu Hollanda'daki gibi bir burka yasağını destekliyor.
A visitor to the Second Chamber rides an escalator dressed in a niqab, prior to a debate on Islamic face covering in The Hague on November 23, 2016. - The Netherlands banned the wearing of a face-covering veil, such as a burqa or niqab, in public buildings and on transport from on August 1, 2019, as a contentious law on the garment worn by some Muslim women came into force. Between 200 and 400 women are estimated to wear a burqa or niqab in the country of 17 million people. (Photo by Bart Maat / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo credit should read BART MAAT/AFP/Getty Images)

Avrupa'da örtünme yasağı olan ülkeler 02.08.2019

Hollanda’da yıllardır süren tartışmaların ardından örtünme yasağı sınırlı olarak yürürlüğe girdi. Avrupa’nın bazı ülkelerinde ise bu yasak uzunca bir süredir yürürlükte.
A woman wearing a burqa walks past the Palace of Justice in The Hague on December 1, 2014. The Dutch cabinet approved on May 22, 2015 a partial ban on wearing the face-covering Islamic veil, including in schools, hospitals and on public transport. AFP PHOTO / ANP PHOTO / FILER JERRY LAMPEN netherlands out (Photo credit should read JERRY LAMPEN/AFP/Getty Images)

Hollanda'da burka yasağı yürürlükte 01.08.2019

Hollanda'da yıllardır süren tartışmaların ardından burka yasağı yürürlüğe girdi. Yasak, burka gibi kıyafetleri giyen kadınlara en az 150 euro ceza verilmesini öngörüyor.
In this Thursday, Nov. 30, 2006 file photo Unidentified women are seen wearing a niqab during a demonstration outside the Dutch parliament against a proposed ban on the burqa, in The Hague, Netherlands. Belgian politicians will vote on April 22, 2010 on whether to ban the burqa and other body and face covering attire. The proposed ban could become law by July and apply to all public places, including streets. (ddp images/AP Photo/ Fred Ernst, File)

BM: Fransa'daki burka yasağı insan hakları ihlali 23.10.2018

Fransa'daki burka yasağını gündemine alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, yasağın insan hakları ve din özgürlüğünü ihlal ettiği hükmüne vardı. Komite Fransa'ya yasağı gözden geçirmesi için 180 gün süre verdi.

Almanya'da çocuklara başörtüsü yasağı tartışılıyor 20.08.2018

Burka bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanmış durumda. Almanya'da şu ana dek böyle bir adım atılmamış olsa da Kuzey Ren Vestfalya eyaleti yönetiminin gündeminde 14 yaşından küçük kız çocuklarına başörtüsünün yasaklanması var. DW'den Yalda Zarbakhch'ın haberi.
Danish Government has just reached an agreement on a prohibition of all covering headdress in public spaces on October 6th 2017. This prohibition means that Muslim women are no longer allowed to wear the traditional burka or niqab or any other religious headdress that covers the whole face when they leave their home. The proposal for the banning has been put forward by the right wing supporting party Danish People's Party who have tried on several occasions to pass a ban that outlaws Muslim headdress in public spaces but until now have been unsuccessful. This time they have convinced the parties of Government Vestre, The Conservative People's Party and Liberal Alliance as well as opposing party The Social Democrats to vote for the ban. The motion comes after the European Court of Human Rights has declared a similar law in Belgium legal. |

Danimarka'da ilk peçe cezası 04.08.2018

Kamusal alanda "burka yasağı"nın iki gün önce yürürlüğe girdiği Danimarka'da ilk ceza kesildi.

ARCHIV - Vollverschleierte Frauen, fotografiert am 28.06.2014 auf einer Kundgebung des radikalen Salafistenpredigers Pierre Vogel in Offenbach am Main (Hessen). Einige Fachleute vermuten, dass mit den Kindern radikaler Salafisten eine neue Generation gewaltbereiter Extremisten heranwachsen könnte. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa «Berufsziel Märtyrer - Was wird aus den Kindern radikaler Salafisten?» vom 27.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Hangi Avrupa ülkelerinde burka yasak? 01.08.2018

Birçok Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan burka ve peçe yasağı, bugün Danimarka'da yürürlüğe giriyor. Peki, başka hangi Avrupa ülkelerinde burka yasak?

Danish Government has just reached an agreement on a prohibition of all covering headdress in public spaces on October 6th 2017. This prohibition means that Muslim women are no longer allowed to wear the traditional burka or niqab or any other religious headdress that covers the whole face when they leave their home. The proposal for the banning has been put forward by the right wing supporting party Danish People's Party who have tried on several occasions to pass a ban that outlaws Muslim headdress in public spaces but until now have been unsuccessful. This time they have convinced the parties of Government Vestre, The Conservative People's Party and Liberal Alliance as well as opposing party The Social Democrats to vote for the ban. The motion comes after the European Court of Human Rights has declared a similar law in Belgium legal. |

Hollanda'da kısmi burka yasağı 26.06.2018

Hollanda'daki kamu binalarında yüzü örten giysilerin giyilmesinin yasaklanmasına ilişkin yasa teklifi, parlamentonun üst kanadında kabul edildi. Yasak, motosiklet kaskı ve kayak maskesini de kapsıyor.
Women in niqab exit the audience seats in the Danish Parliament at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark, Thursday May 31. 2018. A majority in the Danish Parliament adopted Thursday a ban wearing niqab or burka in public. |

Hangi Avrupa ülkelerinde peçe yasağı var? 01.06.2018

Birçok Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan çarşaf ve peçe yasağı, Danimarka'da da yürürlüğe giriyor. Kamusal alanda yasağa uymayanlar, yüklü para cezasına çarptırılabilecek.

Women wearing the burqa or a face covering participate in a flash mob protest in the central business district, Sydney, Australia, on 17 May 2010. The protest called on participants to don an outfit to conceal their faces to highlight burqa bans in Europe. EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT pixel

Danimarka peçeyi yasakladı 31.05.2018

Danimarka, "burka yasağı" olarak bilinen ve bütün yüzü kapatan örtülerin kamusal alanda kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etti. Yasak 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

The Colosseum is seen during a heavy snowfall in Rome, Italy February 26, 2018. Picture taken with a fisheye lens. REUTERS/Alberto Lingria

Avrupa'da Sibirya soğukları 26.02.2018

Soğuk hava Avrupa'nın dört bir yanını etkisi altına aldı. Roma'da altı yıl aradan sonra yağan kar nedeniyle olağanüstü günler yaşanırken, Avusturya'da ise "burka yasağı" hava koşulları nedeniyle askıya alındı.
ARCHIV - Eine saudische Frau schließt am 19.06.2005 in Riad das Auto ihrer Familie auf. Frauen in Saudi-Arabien rebellieren trotz drakonischer Strafen weiterhin gegen das Frauenfahrverbot in dem islamischen Königreich. Aus mehreren Provinzen tauchten in den vergangenen Tagen Berichte über Frauen auf, die sich über das Verbot hinweggesetzt haben. Foto: Waseem Obeida +++(c) dpa - Bildfunk+++

Almanya'da peçelilere direksiyon yasağı 22.09.2017

Almanya’da Eyalet Temsilciler Meclisi trafikte sürücülere yüzü kapatan maske, burka ve nikabı yasakladı.

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