Burka, tüm vücudu örten, yalnızca göz kısmında kafes bulunduran çarşaf. Afganistan ve Pakistan'ın bazı kesimlerinde yaygındır. Belçika, İspanya, Fransa ve Hollanda'da kamuya açık yerlerde giyilmesi yasaklanmıştır.

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