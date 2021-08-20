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Burka, tüm vücudu örten, yalnızca göz kısmında kafes bulunduran çarşaf. Afganistan ve Pakistan'ın bazı kesimlerinde yaygındır. Belçika, İspanya, Fransa ve Hollanda'da kamuya açık yerlerde giyilmesi yasaklanmıştır.
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Burka bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanmış durumda. Almanya'da şu ana dek böyle bir adım atılmamış olsa da Kuzey Ren Vestfalya eyaleti yönetiminin gündeminde 14 yaşından küçük kız çocuklarına başörtüsünün yasaklanması var. DW'den Yalda Zarbakhch'ın haberi.