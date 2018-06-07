 Afganistan′da şiddetsizliğe doğru ilk adım | DÜNYA | DW | 09.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Afganistan'da şiddetsizliğe doğru ilk adım

Doha'da yapılan Afganistan İç Diyalog Konferansı'nda taraflar ülkede şiddetin azaltılması konusunda uzlaştı. Ancak bildirgenin bağlayıcı olmadığı belirtiliyor.

Doha Intra Afghan Dialogue Afghanistan Konferenz (AFP/K. Jaafar)

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve Afganistan'da çatışan tarafları bir araya getiren Afganistan İç Diyalog Konferansı'nda barışın sağlanması umudu doğdu. Almanya ve Katar'ın girişimiyle düzenlenen konferansın kapanış bildirgesine göre taraflar şiddetin azaltılması konusunda uzlaştı. Bildirgeye göre dini merkezler, okullar, hastaneler, eğitim kurumları, pazarlar, barajlar ve iş yerlerine saldırı düzenlenmeyecek. Sivil kurbanların sayısının da sıfıra düşürülmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra yaşlı, engelli ya da hasta tutukluların serbest bırakılması, kadın haklarının sosyal, ekonomik eğitim ve kültür alanlarında İslami değerler çerçevesinde korunacağı güvencesi veriliyor. Ancak bildiride bu hedeflerin ne zamandan itibaren yürürlükte olacağı bilgisine yer verilmediği gibi açıklamanın bağlayıcı olup olmadığı konusu da belirsizliğini koruyor.

İyimser açıklamalar

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Azadullah Zahiri konferansın ardından yaptığı açıklamada, "Genel olarak iyimseriz" dedi. Sözcü şu anki çabaların ülkede barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Doha Intra Afghan Dialogue Afghanistan Konferenz (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

Konferansın katılımcılarından Nader Naderi ise Taliban'ın özellikle kadın hakları başta olmak üzere, Afganistan'ın uluslararası alanda verdiği taahhütleri tanımadığını söyledi. Afganistan uzmanı Thomas Ruttig ise konferansın resmi müzakereler kapsamına girmediğini, dolayısıyla toplantıların sonunda çıkan bildirgenin de bağlayıcılığının bulunmadığını ve sadece bir "niyet ifadesi" olduğunu belirtti.

Almanya ve Katar'ın girişimiyle hayata geçirilen Afganistan İç Diyalog Konferansı geçtiğimiz Pazar günü başlamış, Doha'da yapılan konferansa radikal Taliban'ın temsilcilerinin yanı sıra farklı bölgelerden siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilmişti.  

dpa, AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Afganistan'da 600 bin çocuğun hayatı gelecek üç haftaya bağlı

UNICEF, Afganistan'da uzun yıllardır süren savaş, kuraklık felaketleri ve sel baskınları nedeniyle beş yaşın altındaki yaklaşık 600 bin çocuğun açlıktan ölümle karşı karşıya olduğunu açıkladı. (24.05.2019)  

ABD ve Afgan ordusu Taliban'dan daha fazla sivil öldürdü

BM raporuna göre 2019'un ilk çeyreğinde ABD ve Afgan ordusunun saldırılarında kaydedilen sivil ölümlerin sayısı, Taliban ve milislerin öldürdüğü sivillerin sayısını geçti. (24.04.2019)  

Afganistan Devlet Başkanı Gani'den Taliban’a görüşme çağrısı

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Taliban’a hükümet ile doğrudan görüşmelere başlama çağrısında bulundu. Kabil’in yer almadığı, Taliban ile ABD arasındaki görüşmelerde ise ilerleme kaydedildiği açıklandı. (28.01.2019)  

Benzer içerik

Afghanistan Kabul Friedens-Konferenz

Afganistan'da Taliban ile bayram ateşkesi 07.06.2018

Afganistan lideri Eşref Gani, ülkesinin barışçıl bir Ramazan bayramı geçirmesi amacıyla Taliban ile ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Karara ABD, Rusya ve NATO'dan destek geldi.

Afghanistan Ankunft Jim Mattis in Kabul

ABD: Taliban'ın bir kısmı müzakereye açık 13.03.2018

Afganistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bazı Taliban gruplarının barış görüşmeleriyle net bir şekilde ilgilendiğini söyledi.

Afghanistan Taliban-Gruppe unterstüzt TAPI-Projekt

Afganistan'da Taliban'la barış arayışı 01.03.2018

Afganistan lideri Gani kapsamlı önerilerle Taliban'a barış görüşmelerine başlama teklifi sundu. Örgüt, yabancı askerlerin varlığını gerekçe göstererek teklifi geri çevirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam

Hong Kong yönetiminden sınır dışı yasası açıklaması: Yasa öldü

Hong Kong’un lideri Carrie Lam tartışmalı sınır dışı yasasıyla ilgili olarak "yasa öldü" açıklaması yaptı. Göstericiler ise protestolara devam edileceğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  