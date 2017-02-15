Afganistan'da ülke çapında direniş çağrısı

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Pencşir Vadisi’ni Taliban’a karşı korumaya çalışan NRFA’nın lideri Ahmed Mesud, Afghanistan halkını, Taliban’a karşı direnmeye davet etti. Mesud, her türlü direnişe "son ana dek destek vereceklerini" ifade etti.
Afganistan Ulusal Direniş Cephesi'nin (NRFA) lideri Ahmed Mesud, Afganistan halkını ülke çapında Taliban'a karşı direnmeye davet etti. Pencşir Vadisi'nde Taliban ile mücadele eden Mesud, Pazartesi günü yayınlanan sesli mesajında, "Sizi, vatanımızın onuru, özgürlüğü ve gururu için genel bir ayaklanma başlatmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
Söz konusu mesajın yayınlanmasından birkaç saat önce ise Taliban, ülkede şu ana dek hakimiyet kuramadığı tek bölge olan Pencşir eyaletini kontrol altına aldığını duyurmuş; sosyal medyada yayınlanan vídeo ve fotoğraflarda da Taliban savaşçılarının, Pencşir eyalet başkenti Basarak'taki vilayet binasına girdikleri görülmüştü.
Sesli mesajında bölgedeki güncel duruma dair herhangi bir bilgi vermeyen Mesud, insanların silahlı mücadele ya da protestolar gibi çeşitli yöntemlerle savaşabileceğini ve NRFA'nın son ana kadar Taliban ile mücadeleye katılanların yanında olacağını dile getirdi.
dpa / ET,JD
© Deutsche Welle Türkçe