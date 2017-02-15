Afganistan'da ülke çapında direniş çağrısı

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi'nin (NRFA) lideri Ahmed Mesud, Afganistan halkını ülke çapında Taliban'a karşı direnmeye davet etti. Pencşir Vadisi'nde Taliban ile mücadele eden Mesud, Pazartesi günü yayınlanan sesli mesajında, "Sizi, vatanımızın onuru, özgürlüğü ve gururu için genel bir ayaklanma başlatmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Pencşir Vadisi'nde Taliban güçlerine karşı direnen NRFA savaşçıları

Söz konusu mesajın yayınlanmasından birkaç saat önce ise Taliban, ülkede şu ana dek hakimiyet kuramadığı tek bölge olan Pencşir eyaletini kontrol altına aldığını duyurmuş; sosyal medyada yayınlanan vídeo ve fotoğraflarda da Taliban savaşçılarının, Pencşir eyalet başkenti Basarak'taki vilayet binasına girdikleri görülmüştü.

Sesli mesajında bölgedeki güncel duruma dair herhangi bir bilgi vermeyen Mesud, insanların silahlı mücadele ya da protestolar gibi çeşitli yöntemlerle savaşabileceğini ve NRFA'nın son ana kadar Taliban ile mücadeleye katılanların yanında olacağını dile getirdi.

dpa / ET,JD

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