Afgan kadınlar erkeklerle aynı sınıfta okuyamayacak

Taliban'ın kurduğu yeni hükümette Yükseköğretim Bakanı olarak yer alan Abdulbaki Hakkani, Afganistan'da üniversitelerdeki eğitim sisteminde yapılacak değişiklikleri açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de basın toplantısı düzenleyen Hakkani, üniversitelerde artık kadın ve erkeklerin ayrı sınıflarda öğrenim göreceğini duyurdu.

Aldıkları kararın Afgan halkı tarafından kabullenilmesinde herhangi bir sorun yaşanmayacağını savunan Hakkani, "Karma eğitimi sonlandırma konusunda bir sorunumuz yok... Halk Müslüman. Bunu kabul edeceklerdir" dedi.

Hakkani, Taliban'ın şeriat yorumuyla uyumlu olarak cinsiyete göre ayrılacak sınıflarda kadın öğrencilere kadın öğretmenler tarafından ders verileceğini belirtti.

Perde arkasından erkek öğretmen alternatifi

Alınan kararlar, Afganistan'daki üniversitelerin sınıflarını ayıracak kaynağı bulunmadığı için yeni düzenlemelerle kadınların yükseköğretimden dışlanacağı endişesine yol açıyor.

Ancak Hakkani, "Allah'a şükür çok sayıda kadın öğretmenimiz var. Bu konuda herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiz" diyerek Afganistan'da yeterli sayıda kadın öğretmen olduğunu savundu. Kadın öğretmen sayısının yetersiz olduğu üniversitelerdeyse şeriat kurallarını ihlal etmeyecek alternatif yollara gidilebileceğini belirten Hakkani, "Tamamen üniversitelerin kapasitesine bağlı... Perde arkasından erkek öğretmenler de kullanabiliriz ya da teknoloji kullanılabilir" dedi.

Afganistan'da eğitim sisteminin bir önceki Taliban dönemine kıyasla çok değiştiğini ve ülkedeki eğitim kurumlarının sayısının bir hayli arttığını da belirten Hakkani, 20 yıl geriye gitmek istemediklerini ifade ederek "Bırakılan yerden devam edeceğiz" dedi.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC

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