Afgan hükümeti ile Taliban arasında görüşmeler yeniden başladı

Afganistan'da barışın sağlanması amacıyla Afgan hükümeti ile Taliban arasında, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen ve nisan ayında sonlanan barış görüşmelerinin yeniden başladığı bildirildi. Fransız Haber Ajansı (AFP) Afgan hükümeti ve Taliban'ı temsil eden müzakere heyetinden grupların salı günü Doha'da bir araya geldiğini duyurdu. Söz konusu görüşmeyi Taliban sözcüsünün de doğruladığı kaydedildi.

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri nisan ayında Taliban'ın İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan Konferansı'ına katılmayı reddetmesi üzerine sonlanmış, söz konusu konferans da bu gelişme üzerine ertelenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Afganistan Özel Temsilcisi Zaymay Halilzad da daha önce Doha'ya giderek barış görüşmelerinin canlandırılması için temaslarda bulunmuştu. Görüşmeler NATO'nun Afganistan'daki birliklerini çektiği döneme denk geliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2020 yılı şubat ayında Doha'da Taliban'la imzaladığı anlaşma ile Amerikan tarihinin en uzun süreli savaş misyonunu sona erdirme kararı almıştı. Söz konusu anlaşma uyarınca Amerikan birlikleri 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan çekilmeyi taahhüt etti. Ancak hali hazırdaki ABD Başkanı Joe Biden çekilmenin El Kaide'nin 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlediği saldırıların 20'nci yıldönümünde tamamlanmış olacağını açıkladı. Washington şu ana dek askerlerinin yüzde 50'sinin çekildiğini duyurdu. ABD'nin yanı sıra NATO birlikleri de bu tarihe kadar ülkeyi terk etmiş olacak. 11 Eylül 2001 tarihinde New York ve Washington'da düzenlenen terör saldırılarının ardından ABD, Afganistan'a operasyon başlatma kararı almıştı.

Türkiye'nin Kabil Havalimanı önerisi

Türkiye mayıs ayındaki bir NATO toplantısında müttefiklerine çekilme sonrası Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama önerisi getirdi. Ancak Brüksel'de hafta başında düzenlenen NATO Zirvesi'nde Kabil Havalimanı'nın hangi ülke tarafından işletileceği konusunda bir karar verilmedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Türkiye elbette burada kilit bir rol oynayacaktır" açıklaması" yaptı.

Taliban ise Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı işletmesine sıcak bakmıyor. Geçen hafta Reuters'e açıklama yapan Taliban Sözcüsü, 2020 yılında ABD ile imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye'nin Afganistan'daki birliklerini ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi.

AFP,DW / HT,ET

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