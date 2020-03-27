 Af Örgütü: Türkiye-Yunanistan sınırında iki sığınmacı öldürüldü | AVRUPA | DW | 03.04.2020

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AVRUPA

Af Örgütü: Türkiye-Yunanistan sınırında iki sığınmacı öldürüldü

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye-Yunanistan sınırında Mart ayında Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu iki sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı. Örgüt, olaylarla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Yunan güvenlik güçleri sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti

Yunan güvenlik güçleri sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti

Uluslararası Af Örgütü, Ankara'nın Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından Mart ayının başında Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan olayların bilançosuna ilişkin bir rapor yayınladı. Af Örgütü, Yunan güçlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacı ve göçmenlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu en az iki erkeğin hayatını kaybettiğini, bir kadının ise hâlâ kayıp olduğunu bildirdi.

Örgütün Avrupa Araştırma Direktörü Yardımcısı Massimo Moratti, "Güvende olmak için Türkiye'den Yunanistan’a yola çıktılar, ancak o kadar ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldılar ki en az iki kişi oldukça trajik bir biçimde katledildi" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin 43 yaşındaki Pakistan vatandaşı Muhammed Gülzarı, diğerinin ise 22 yaşındaki Suriyeli Muhammed El-Arab olduğu bildirildi. Söz konusu iki sığınmacının 2-4 Mart tarihleri arasında Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgede Yunanistan'a geçmeye çalışırken öldürüldükleri kaydedildi. Kayıp olan kadının da hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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    Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyenler bekleyişte

    Türkiye'de yaşayan sığınmacılar Yunan sınırına yığıldı

    Yaklaşık üç bin sığınmacı iki gündür Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki bekleyişini sürdürüyor.

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    Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyenler bekleyişte

    Yunan polisinden sığınmacılara gazlı müdahale

    Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçerek Yunan sınırına ulaşan sığınmacılar polisin müdahalesiyle karşılaştı.

  • Türkei Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland (DW/T. Öğreten)

    Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyenler bekleyişte

    Polis müdahalesi sonucu yaralananlar oldu

    Yunan polisinin attığı gaz fişekleri nedeniyle en az beş kişi gözünden ve başından yaralandı. Yaralılar arasında çocuklar da var.

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    Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyenler bekleyişte

    Sığınmacılar polise karşılık verdi

    Yunan polisinin gaz fişeklerine sığınmacılar arasında taşla karşılık verenler de oldu. Sığınmacılardan bazıları, polise taş atılmasının ardından ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Yunan polis şefi sığınmacılara sakin olmaları halinde gaz atılmayacağını söyledi.

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    Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyenler bekleyişte

    Gaz fişeklerinden en fazla etkilenenler bebekler ve çocuklar

    Polisin sınıra gelen sığınmacıların girişini engellemek için kullandığı gaz fişekleri bebekleri ve çocukları etkiledi.

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    Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyenler bekleyişte

    Sığınmacılar sınırdan ayrılmıyor

    Sığınmacılar, Yunanistan sınırındaki ormanlık arazide sınırın açılmasını bekliyor, burada yatıp kalkıyor. Ormanlık arazide topladıkları odunlarla ateş yakıp ısınıyorlar.

  • Türkei Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland (DW/T. Öğreten)

    Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyenler bekleyişte

    Avrupa yolu görünüyor mu?

    Bir süredir İstanbul'da yaşayan İranlı kadının tek dileği Avrupa'da yeni bir hayat kurmak. Ancak bazıları Yunanistan'ın sınır kapılarını açmaması üzerine geri döndü.

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    Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyenler bekleyişte

    Çocuk ve kadınlar da sınırda üşüyerek bekliyor

    Afgan, İranlı, Pakistanlı, Suriyeli ve Afrikalı sığınmacılar arasında çok sayıda kadın var.

  • Türkei Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland (DW/T. Öğreten)

    Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyenler bekleyişte

    Sığınmacılar tarlalardan besleniyor

    Sığınmacılardan bazıları sınır hattı üzerindeki lahana tarlalarına girerek karnını doyuruyor.


"Adalardaki kamplar bir an önce boşaltılmalı"

Af Örgütü kapsamlı bir soruşturma talep ederken, Atina göçmenlerin üzerine ateş açıldığı iddialarını reddediyor. Bazı sığınmacı ve göçmenler de, Yunan sınır güçleri tarafından dövüldüklerini ve paralarına el konulduktan sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini kaydetmişti.

Uluslararası Af Örgütü, sınırı geçmeye çalışan yüzlerce sığınmacının da Yunan adalarında gözaltında tutulduğunu ve iltica başvurusunda da bulunamadığını belirtti. Örgüt, Atina'ya sığınmacıları güvenli bir konaklama için gereken hijyen koşullarını sağlamayan bu kamplardan tahliye etmesi çağrısı yaptı. Af Örgütü, ‘'COVID-19'un hızla yayılmasının bu hamlenin ivediliğini daha da artırdığına’’ dikkat çekti.

Video izle 03:14

Türkiye-Yunanistan sınırında sığınmacı krizi

dpa / SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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