Adli Tıp’tan Narin raporu: Diş izinin sahibi belirlenemedi

Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, Narin Güran soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ağabey Enes Güran'ın kolundaki diş izlerine dair raporunu tamamladı. Raporda izlerinin kime ait olduğunun "tespit edilemeyeceği" ancak diş izlerinin oluşma zamanının Narin'in kaybolduğu tarih ile uyumlu olduğu kaydedildi.

Raporda, "Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında olayın gerçekleşme zamanın Narin’in kaybolduğu günle uyumlu ve mevcut lezyonların görünümü itibariyle insan ısırık izi ile uyumlu olabileceği" tespiti yer aldı.

Raporda "Enes Güran'ın sağ ön kolundaki lezyonların Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran tarafından ısırılmak sureti ile meydana getirilmiş olabileceği, ancak söz konusu lezyonların diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği; Enes Güran'ın, Yüksel Güran tarafından mı Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" denildi.

Adalet Bakanı Tunç: Elimizde kamera görüntüleri var

Soruşturmaya dair Adalet Bakanı Yılmaz, Tunç'tan ise yeni bir açıklama geldi. Tunç, "Kimsenin şüphesi olmasın karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi" dedi.

Bakan Tunç katıldığı bir programda gazetecilerin sorusu üzerine, "Narin'in katillerinin tespiti ve en ağır cezaya çarptırılmaları noktasında büyük beklenti var. Bu, yargımız tarafından karşılanacak. Kimsenin şüphesi olmasın karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. İfadeler var, çelişkiler var, yeniden ifadeler alınabiliyor. Soruşturma aşamasında 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol var, 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere, 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Kriminal incelemeler var. Elde edilen veriler var. HTS kayıtları var. Geriye dönük inceleniyor. Bunun yanı sıra baz çakışmaları tespit ediliyor. Cinayet mahallinde baz çakışmalarıyla ilgili çalışmalar devam ediliyor. Birtakım kamera görüntüleri inceleniyor. Bu kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi, inceleniyor. İfadeler avukatlar tarafından paylaşıldığında, o ifadelerden yola çıkılarak tespitler yapılabiliyor" açıklamasını yaptı.

Soruşturmanın gizli olduğunu söyleyen Tunç, "Farklı yorumlara neden olacak hususlardan da kaçınmak gerekiyor. Narin evladımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek ve yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez. Davada yargılama neticesinde katilleri hesap verecekler" diye konuştu.

ANKA / MUK,HS

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