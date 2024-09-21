Narin cinayetinde yeni iddialar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının 19'uncu günü olan 8 Eylül'de cansız bedeni mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin incelemeler ve soruşturma sürüyor.

ANKA haber ajansı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini, bulunduğu dereye taşıdığını daha önce itiraf eden tutuklu Nevzat B.nin yeniden ifade verdiğini, ifadede tutuklu amca Salim Güran'ın kendisine, ''Yüksel'le (Narin'in annesi) birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim''' dediğini ileri sürdü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 12 kişi arasında yer alan ve daha önce verdiği ifadede, Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat B., tutuklu bulunduğu cezaevine yazdığı dilekçeyle, yeniden ifade vermek istediğini bildirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne dün akşam saatlerinde götürülen Nevzat B., Narin'in cinayeti ile ilgili soruşturmayı yürüten savcılar tarafından 4 saat sorgulandı.

Solda Narin'in annesi olan Yüksel Güran görülüyor Fotoğraf: ANKA

Amca Salim Güran'ın cinayeti itiraf ettiği iddiası

Nevzat B. ifadesinde, tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'in annesi olan Yüksel Güran ile birlikte olduğu anları Narin'in görmesinden dolayı öldürdüğünü öne sürdü.

B., daha önce verdiği ifadelere ilişkin de bazı olayları vakanın sıcaklığı ve Salim Güran'ın tehditlerinden dolayı farklı anlattığını öne sürerek, 21 Ağustos günü yaşananları tekrar anlattı.

Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradığını ifade eden B., daha sonra amca Salim'in kendisini Narin'in babası Arif Güran'ın evinin bulunduğu tepeden yanına çağırdığını söyledi. Salim Güran ile Arif Güran'ın evine girdiklerini kaydeden B., o anları şu ifadelerle aktardı:

''Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' dedi''.

Narin'in cenaze töreni Fotoğraf: ANKA

Daha sonra Narin’in cesedini Salim Güran ile birlikte battaniyenin içine koyduğunu ve Salim Güran'ın cesedi kendisinin kucağına bıraktığını belirten B., ardından Narin'in cansız bedeniyle birlikte evden ayrıldığını söyledi. Kapı önünde Narin'in terliklerinin bulunduğunu da kaydeden B., Salim Güran'ın söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracına bırakmak için evine doğru gittiğini, ilk önce kendisine ait ahıra pencereden cesedi bıraktığını aktardı.

Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdiğini anlatan B., çuvalı bağlamadan cesedi kendi aracının arka koltuk paspasına bıraktığını ve battaniyeyi de arkadan aracıyla gelen Salim Güran'a verdiğini öne sürdü.

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"Narin'in annesi Yüksel'i ağlarken gördüm"

"Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz Deresi'ne at' dedi" diyen B., ''Bu sırada yukarıya doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz Deresi'ne götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım" dedi.

Narin'in bir ayağının çuvalın dışında kaldığını iddia eden Bahtiyar, ''telaşlı olduğu için olay yerinden hemen uzaklaştığını'' öne sürdü. Olaydan sonra Salim Güran ile yüz yüze veya telefonla görüşmediğini öne süren Nevzat B., birkaç gün sonra yolda karşılaşınca Salim Güran'ın ''kendisiyle kaş göz işareti yaparak selamlaştığını'' söyledi.

Narin'in cansız bedenini bıraktığı yeri Salim Güran'ın görüp görmediğini bilmediğini ifade eden B., ancak Eğertutmaz Deresi köyün yüksek yerlerinden açıkça görüldüğüne dikkati çekti. Salim Güran'ın kendisini arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığını görmüş olabileceğini de belirten B., ''Olayın tamamen bu şekilde yaşandığını, Narin'i kesinlikle öldürmediğini, sadece Salim'in cesedini kendisine teslim etmesi nedeniyle Eğertutmaz Deresi'ne bıraktığını'' öne sürdü.

ANKA/ETO,JD

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