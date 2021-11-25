AB'ye seyahatlerde aşılara 9 ay limiti geliyor

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in haberine göre Avrupa Birliği (AB), Birlik ülkelerine girişlerde gelinen ülke yerine aşı durumuna göre seyahatlere izin verilmesini öngören yeni bir karar açıklamayı planlıyor. Haberde, AB Komisyonu tarafından açıklanması beklenen karara göre aşıların geçerlilik süresinin 9 ay kabul edilmesi ve aşı sertifikalarında hatırlatma dozlarının kontrol edilmesinin planlandığı belirtildi.

Komisyon'un Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kabul ettiği aşıları olanların da 10 Ocak'tan itibaren üye ülkelere giriş yapmalarına ilişkin tavsiyede bulunması bekleniyor. AB şu anda aşı olanlara test muafiyetini sadece Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylı aşılar için sağlıyordu. Türkiye'de Biontech'in yanı sıra kullanılan Çin aşısı Sinovac, EMA'nın onayladığı aşılar arasında bulunmuyor.

Karar tavsiye niteliğinde

Aşılara zaman limiti konulan yeni uygulamanın bugün açıklanması bekleniyor. Seyahatlerde aşı olanlara öncelik verilmesini isteyen AB Komisyonu'nun kararı bağlayıcı değil, sadece tavsiye niteliği taşıyor. Söz konusu kararın 1 Mart'tan itibaren uygulanması öngörülüyor. Yeni uygulamada, aşı olmamışlarsa 6-17 yaşındaki çocuklar için negatif PCR test ibraz edilmesinin istenmesi öneriliyor.

Üye ülkeler, ülkelerine girişte test yapılması veya karantina uygulaması konularında ise ulusal düzeyde kararlar alabiliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ACDC) AB üyesi ülkelerde yaşayanlara hatırlatma dozu aşılarını olmaları çağrısında bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de dün AB'ye seyahatlerde hatırlatma dozunun zorunlu hale gelmesini talep etmişti.

Reuters /ETO,HS

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