 AB′nin yeni yaptırım paketi zenginleri hedef aldı | Avrupa | DW | 15.03.2022

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Avrupa

AB'nin yeni yaptırım paketi zenginleri hedef aldı

AB'nin Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi lüks ürünlerin ihracatını, demir çelik ürünlerinin ithalatını yasaklıyor, ayrıca Rus milyarder Abramoviç'in mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları yürürlüğe girdi

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdüren Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi Salı akşamı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AB maliye bakanlarının üzerinde uzlaşmaya vardığı yaptırım paketi, şampanya, mücevher, sanat eseri gibi lüks kategorisinde bulunan ürünlerin, fiyatı 50 bin euroyu aşan otomobillerin AB ülkelerinden Rusya'ya ihraç edilmesini yasaklıyor.

AB'nin yaptırımları ile bazı demir, çelik ürünlerinin ithalatına ve enerji alanında Rusya'da yeni yatırımlara da kapsamlı yasak getiriliyor.

Almanya gibi AB ülkelerinin enerji arzını Rusya'dan karşılaması nedeniyle Rusya'dan doğal gaz, petrol ve kömür ithalatına ise yasak öngörülmüyor.

Yeni yaptırımlarla Rusya'ya ticaret alanında imtiyazlar tanıyan Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki "en çok gözetilen ülke" statüsü de kaldırılıyor.

Rus milyarder Abramoviç

Rus milyarder Abramoviç

Rus milyarder Abramoviç'in mal varlıkları donduruldu

Ayrıca, aralarında İngiliz Chelsea futbol takımının sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in de bulunduğu 15 kişi de yaptırım listesine dahil edildi. Buna göre, Abramoviç'in AB ülkelerindeki mal varlığının dondurulması öngörülüyor.

AB Resmi Gazetesi'nde, Abramoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "uzun yıllardır, sıkı bağlara" sahip olduğu belirtilerek, "Devlet Başkanı ile ayrıcalıklı bir temasının, iyi ilişkilerinin olduğu" ifade edildi. ABD'li Forbes dergisine göre, Abramoviç'in toplam servetinin yaklaşık 6 milyar 600 milyon euro olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle geçen hafta Abramoviç'e yönelik yaptırım kararı almıştı.

Video izle 03:52

Türkiye, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmazsa sonuçları ne olur?

dpa/JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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