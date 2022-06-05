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Fotoğraf: U.S. Navy/Zumapress/picture alliance
ÇatışmalarUkrayna

ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı füze yardımına Putin'den tehdit

35 dakika önce

Moskova Pazar günkü saldırılarda Ukrayna’ya Avrupa ülkelerinin gönderdiği tankları vurduklarını açıkladı. Putin, ABD Ukrayna’ya uzun menzilli füze gönderdiği takdirde yeni hedefleri vuracaklarını açıkladı.

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ABD, Ukrayna'ya HIMARS tipi çoklu roketatar sistemlerini göndereceğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu silah yardımının gerçekleşmesi halinde, Ukrayna'da bazı yeni hedefleri vuracaklarını açıkladı.

Pazar günü Rus devlet televizyonunda yayınlanan röportajında açıklamalarda bulunan Putin, ABD Ukrayna'ya Batı üretimi uzun menzilli füze gönderdiği takdirde yeni bazı hedefleri de vuracakları tehdidinde bulundu. Hangi spesifik hedeflerden bahsettiği belirsiz olan Putin, "Eğer bu silahları gönderirlerse, bundan gerekli sonuçları çıkaracak ve imha araçlarımızı, ki bunlardan elimizde yeterince var, henüz saldırmadığımız hedeflere yönelteceğiz" diye konuştu.

Putin, Ukrayna'ya bu yönde bir tedariğin savaştaki dengeleri değiştirmeyeceğini söyledi. "Burada yeni bir şey yok" diyen Putin, Ukrayna ordusunun bu silahlara mevcut durumda zaten sahip olduğunu ve ABD silahlarının Rus ordusunun yok ettiği silahların yerini alacağını öne sürdü.

Putin, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmekteki amacının, savaşı uzatmak olduğunu savundu.

Kiev'de Batı tankları hedef alındı

Pazar sabahı Tu-95 tipi Rus savaş uçakları, başkent Kiev ve Kiev yakınındaki bazı bölgeleri vurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırılarda Batı tarafından gönderilen tankların hedef alındığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Igor Konaşenkov, "Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından Kiev yakınlarına fırlatılan, yüksek hassasiyete sahip uzun menzilli füzeler, Doğu Avrupa ülkeleri tarafından tedarik edilen T-72 tanklarını ve bu hangarlardaki diğer zırhlı araçları yok etmiştir" dedi.

Pazar sabahı Tu-95 tipi Rus savaş uçakları, başkent Kiev ve Kiev yakınındaki bazı bölgeleri vurmuştu. Bu saldırı, haftalar sonra başkent bölgesine düzenlenen ilk saldırı olma özelliğini taşıyor.

dpa / BÜ,EC

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