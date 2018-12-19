ABD'nin Suriye'den çekilme kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını söylemesi ve Beyaz Saray'ın "ABD askerleri ülkeden çekilmeye başlandı” açıklanması sonrası birçok devletten tepki açıklamaları geldi.

Rusya kararı olumlu karşılarken, İngiltere Dışişleri Bakanı ve ABD'li iki senatör olumsuz tepki gösterdi. İsrail ise "durumu değerlendireceğini" açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi TASS haber ajansına yapılan açıklamada ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin olumlu bir gelişme olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca bu durumun ülkede barışın tesis edilmesinin önünü açacağı kaydedildi. Trump’ın açıklamasından kısa süre önce Rusya, “ABD’nin Suriye’deki varlığının barışın önünde engel teşkil ettiği” açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Tobias Ellwood, Trump'ın IŞİD'in yenilgiye uğratıldığı sözlerine Twitter üzerinden yanıt vererek "Kesinlikle katılmıyorum. (IŞİD) başka türlü aşırılık şekillerine büründü ve tehdit hâlâ geçerli" ifadesini kullandı.

Netanyahu: Değerlendireceğiz

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu son iki günde ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüğünü belirtti ve Washington'ın Suriye'yi etki alanı içinde tutmak için başka yöntemleri olduğunun söylendiğini belirtti.

Netanyahu "(Çekilme için) zaman çizelgesini, nasıl olacağını ve bize etkisini değerlendireceğiz. Ne olursa olsun İsrail'in güvenliğini tesis etmeye ve kendimizi bu bölgeye karşı korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu "kendimizi korumaya devam edeceğiz" dedi

Cumhuriyetçi senatörlerden de tepki

Trump'ın açıklamalarına Cumhuriyetçi Parti senatörlerinden de tepki geldi. Senatör Marco Rubio ABD askerlerinin Suriye'den hızlı bir şekilde ve tamamen çekilmesinin hata olacağını belirtirken, yine Trump'ın partisinden Lindsey Graham bu eylemin "IŞİD, Beşar Esad ve Rusya için büyük bir kazanım" olacağını öne sürdü

Beyaz Saray açıklamıştı

Marco Rubio Suriye'den hızlı şekilde çekilmenin hata olacağını savunuyor

ABD basını ve İngiliz haber ajansı Reuters’in Çarşamba günkü haberlerinde Washington'ın birliklerini Suriye'den çekmeye başlayacağı iddiası ortaya atılmıştı.

ABD Başkanı da, "IŞİD'i Suriye'de yenilgiye uğrattık, Trump Başkanlığı sırasında orada bulunmamın tek nedeniydi" ifadesini içeren bir Twitter mesajı yayınlamıştı.

Bu mesajın ardından bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını doğrulamış ve Suriye'deki birliklerin ülkeye dönüşünün başladığı, böylece örgüte karşı verilen mücadelede yeni bir aşamaya geçildiği kaydetmişti.

DW,rtr/ÇÖ,GA

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