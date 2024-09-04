ABD'de liseye silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Winder şehrinde bulunan Apalachee lisesinde yerel saatle sabah 10.20'de silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Bunun üzerine polis okul çevresinde giriş-çıkışları kapatarak güvenlik önlemleri alırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevkedildi.

Georgia Soruşturma Bürosu, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, en az 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı düzenleyen 14 yaşında bir erkek öğrencinin olay yerinde gözaltına alındığı, ölenlerin ikisinin öğrenci ve ikisinin öğretmen olduğu bildirildi. Yaralanan dokuz kişinin hastanede tedavi gördüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Okul binasından tahliye edilen öğrenciler Amerikan medyasına yaptıkları açıklamada, silah seslerinin ardından kendilerini sınıflarına kilitleyerek saklandıklarını, bu sırada dışarıdan çığlık sesleri duyulduğunu aktarmıştı.

Saldırgan geçen yıl sorgulanmış

14 yaşındaki saldırganın internet üzerinden okul saldırısı düzenleme tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle geçen yıl polis tarafından sorgulandığı bildirildi.

Barrow County Şerifi Jud Smith olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şu aşamada çok fazla detay veremeyeceğini söyleyerek "Tam olarak ne olduğu ve neden olduğu gibi sorulara yanıt bulmamız birkaç gün sürecek" dedi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiği kaydedilerek Biden yönetiminin olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe federal, eyaletler ve yerel düzlemde koordinasyonu sürdüreceği kaydedildi. Biden'în yazılı açıklamasında Cumhuriyetçilere sağduyulu bir silah güvenlik yasası çıkarılması için iş birliği çağrısı yapıldı.

Adalet Bakanı Merrick Garland ise "korkunç bir trajedi" ifadesini kullanarak olayın kendisini sarstığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde son yirmi yılda yüzlerce okul ve üniversitede silahlı saldırı yaşandı. Her saldırının ardından ülkedeki silah yasalarının sertleştirilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Winder, eyaletin başkenti Atlanta'ya 70 kilometre uzaklıkta, 18 bin 338 nüfuslu bir şehir. Saldırının olduğu Apalachee lisesinin bin 932 öğrencisinin olduğu bildiriliyor.

AFP, dpa / HT,SÖ,BK

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