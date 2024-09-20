AB'den Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'ya destek olmak için 35 milyar euroluk kredi verileceğini duyurdu. Yeni kredi paketini AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de düzenlenen ortak basın toplantısında açıkladı.

Zelenskiy söz konusu kaynağın öncelikle enerji altyapısını yeniden inşa etmek, bombardımana karşı daha fazla sığınak açmak ve silah almak için kullanılacağını söyledi.

Kredi daha önce G7 liderlerinin uzlaştığı 50 milyar dolarlık paketin bir parçası olacak. Haziran ayında G7 liderleri, işgalin ardından Batılı bankaların kasalarında dondurulan 300 milyar dolarlık Rus varlığını teminat göstererek Kiev'e 50 milyar dolar sağlamakta uzlaşmıştı. Buna göre Rus varlıklarına işleyen faiz geliri kredinin geri ödemesinde kullanılacak.

İki yıldan fazla süredir devam eden savaşta Ukrayna altyapısı önemli oranda yok olurken yaklaşan kış öncesi ülkenin finansal ihtiyaçları artıyor. Ukrayna enerji üretiminde daha küçük, bağımsız santraller kullanmak, böylece Rusya için hedef olma olasılıklarını azaltmak istiyor.

Reuters,AP / MUK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?