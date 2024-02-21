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AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi

21 Şubat 2024

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna işgalinin yıl dönümü öncesi Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

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Fotoğraf: James Arthur Gekiere/NurPhoto/picture alliance

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yıl dönümü öncesi Moskova'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketi üzerinde uzlaştı.

AB dönem başkanı Belçika, AB büyükelçilerinin prensipte anlaştığı paketin kısa süre içinde resmiyet kazanacağını duyurdu.

Belçika'nın X platformundaki AB Konseyi Dönem Başkanlığı hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu yaptırımlar için "AB'nin onayladığı en kapsamlı paketlerden biri" ifadesi kullanıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu paylaşımı alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Putin'in savaş makinesini bozmaya devam etmeliyiz" dedi.

AB'nin yaptırım listesindeki kuruluş ve kişi sayısının toplamda 2 bine ulaştığını belirten von der Leyen, "Kremlin'in üzerindeki baskıyı yüksek tutmayı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Von der Leyen, 13'üncü paketle Rusya'nın insansız hava araçlarına erişimini de azaltmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Reuters, yeni paketle birlikte Rus hükümetiyle ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı yaklaşık 200 kuruluş ve kişinin daha AB'nin yaptırım listesine girdiğini aktardı.

AFP haber ajansı, yaptırım paketinin taslağında, Rus ordusuna tedarikte bulunan üç Çin şirketine ihracat yasağı getirilmesi ve Moskova'ya füze sağladığı için Kuzey Kore Savunma Bakanı'nın da kara listeye alınması gibi müeyyideler de bulunduğunu bildirmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat 2022'de başlamıştı. AB o tarihten beri Rusya'ya yönelik 12 ayrı yaptırım paketini hayata geçirdi.

DW,AFP,Reuters,dpa/CÖ,BÖ

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