 AB′den ilk açıklama: Taliban′la konuşmak zorunda kalacağız | Avrupa | DW | 17.08.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

AB'den ilk açıklama: Taliban'la konuşmak zorunda kalacağız

AB dış ilişkiler yetkilisi Borrell, "savaşı kazanan" Taliban ile "konuşmak zorunda kalacaklarını" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise yerel görevlilerin tahliyesi için Taliban ile görüşeceklerini açıkladı.

Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AB Dışişleri Bakanları ile bir telekonferansta Afganistan'ın durumunu ele alan Borrell, Taliban'ın Afganistan'da savaşı kazandığını belirterek "Onlarla konuşmak zorunda kalacağız" dedi. Diyaloğun amacının yeni bir göç felaketini ve insani krizi önlemek olduğunu belirten Borrell, resmi bir tanımanın ise söz konusu olmadığını belirtti.

Kurulacak Afgan hükümeti ile işbirliğinin hükümetin "kapsayıcı ve barışçıl" olması ve temel haklara saygı göstermesi koşullarına bağlı olacağını belirten AB yetkilisi, özellikle kadınlar, azınlıklar ve gençlerin haklarına dikkat çekti. Borrell, Afganistan'da komşu ülkelere yönelen göç baskısını hafifletmek için bu ülkelere yardım yapılacağını da açıkladı.

Borrell, Afganistan'da El Kaide'ye karşı yütütülen mücadelede başarılı olunurken, ülkeye yönlendirilen büyük miktardaki kaynaklara karşın "ulus oluşturma sürecinin başarısızlıkla sonuçlandığını" da söyledi. Borrell, "Çıkarılması gereken çok sayıda ders var ancak hata yapıldığını kabul etmek gerekir" diye konuştu.

Borrell, dışişleri bakanları ile yapılan görüşmenin en önemli sonucunun Afganistan'daki AB vatandaşları ile 20 yıldan bu yana Batılı ülkeler için çalışan Afgan görevlilerin tahliyesinin güvenli şekilde sağlanması olduğunu belirtti.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın girişi

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın girişi

Tahliye süreci sürüyor

Öte yandan ülkede görev yapan AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile NATO misyonu kapsamında Batılı ülkeler için çalışan Afgan görevlilerin Afganistan'dan tahliye edilmesi işlemlerine Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından bugün devam ediliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'da Alman ordusu ve bakanlıklar için çalışmış yerel görevlilerin tahliyesini sağlamak için Taliban'la görüşüleceğini söyledi. Maas, bugün yaptığı açıklamada eski Kabil Büyükelçisi Markus Potzel'in görüşmeleri yapmak üzere Taliban'ın yönetici kadrosunun bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'ya gönderildiğini açıkladı. 

Maas'ın verdiği bilgilere göre, Kabil'deki havalimanının yakınlarına kontrol noktaları kuran Taliban sadece yabancıların geçişine izin veriyor. Maas ayrıca şu anda 180 kişinin Alman ordusuna ait uçaklarla tahliye edilmek için havalimanında beklediği bilgisini verdi. Kabil'den bugün havalanan Alman uçağıyla 125 kişi tahliye edildi. Almanya'nın gerçekleştirdiği ilk tahliye operasyonunda ise sadece 7 kişi, Kabil'den Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ulaştırıldı. 

 

Reuters,dpa/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Taliban Sözcüsü: İçte ve dışta düşman istemiyoruz

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban düzenlediği ilk basın toplantısında "içte ve düşman istemiyoruz" açıklaması yaptı. Örgüt Sözcüsü, "Şeriata uygun olduğu sürece" kadınlara haklarına bağlı kalınacağını söyledi.  

Stoltenberg: NATO Afganistan'dan ders çıkarmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'da yaşananlardan çıkarılacak dersler olduğunu söyledi. Stoltenberg, Afganistan'dan çekilme kararında Taliban riskinin göz önünde bulundurulduğunu açıkladı.  

Rusya: Taliban olumlu sinyaller veriyor

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrası yapılan açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, verilen ilk mesajların "olumlu" olduğunu söyledi.  

Yorum: Batı ikiyüzlülüğe son versin

DW Afgan Dilleri Servisi Yöneticisi Waslat Hasrat-Nazimi, Afganistan'ın Batı tarafından yıllarca "güvenli ülke" olarak derecelendirildiğini hatırlatarak şimdi yaşandığı söylenen şaşkınlığı "ikiyüzlülük" olarak niteliyor.  

Benzer içerik

President Joe Biden speaks about Afghanistan from the East Room of the White House, Monday, Aug. 16, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Biden: Kararımın arkasındayım 17.08.2021

ABD Başkanı Biden, Afganistan'daki durumla ilgili kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere yanıt verdi. Biden Taliban'ın hızlı ilerleyişinden, ülkeyi terk eden Afgan siyasileri ve savaşmayan orduyu sorumlu tuttu.

Hundreds of people run alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane, some climbing on the plane, as it moves down a runway of the international airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug.16. 2021. Thousands of Afghans have rushed onto the tarmac at the airport, some so desperate to escape the Taliban capture of their country that they held onto the American military jet as it took off and plunged to death. (Verified UGC via AP)

Yorum: Batı ikiyüzlülüğe son versin 17.08.2021

DW Afgan Dilleri Servisi Yöneticisi Waslat Hasrat-Nazimi, Afganistan'ın Batı tarafından yıllarca "güvenli ülke" olarak derecelendirildiğini hatırlatarak şimdi yaşandığı söylenen şaşkınlığı "ikiyüzlülük" olarak niteliyor.

News Release Frontex begins testing use of aerostat for border surveillance 2019-07-31 Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, in partnership with the Hellenic Coast Guard, has launched a one-month trial of an aerostat and other equipment for border surveillance on the Greek island of Samos. The aerostat pilot project aims to assess the capacity and cost efficiency of aerostat performing sea surveillance in an operational environment. The aerostat will be flown at various altitudes to test its use for effective surveillance to detect unauthorised border crossings, support sea rescue operations and combat cross-border crime. One of the core tasks of Frontex is to identify various technologies that can be used for border control. The agency has tested a variety of technologies, including biometrics, automated border crossing gates now commonly used at international airports and Remotely Piloted Aircraft Systems. https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-begins-testing-use-of-aerostat-for-border-surveillance-ur33N8

AB'den Türkiye sınırına yeni takip ve gözetleme sistemi 13.08.2021

Frontex, Yunanistan’ın Türkiye ile sınır bölgesine gelişmiş gözetleme sistemleri konuşlandırdı. Afganistan kaynaklı sığınmacı akınından korkan AB, bu yolla sınır denetimlerini güçlendirmeye çalışıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yunanistan: Afganların girişine izin vermeyeceğiz

Yunanistan, "Bir başka 2015 istemiyoruz" diyerek Türkiye ile sınırlarda sıkı denetimin süreceğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  