AB'den ilk açıklama: Taliban'la konuşmak zorunda kalacağız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AB Dışişleri Bakanları ile bir telekonferansta Afganistan'ın durumunu ele alan Borrell, Taliban'ın Afganistan'da savaşı kazandığını belirterek "Onlarla konuşmak zorunda kalacağız" dedi. Diyaloğun amacının yeni bir göç felaketini ve insani krizi önlemek olduğunu belirten Borrell, resmi bir tanımanın ise söz konusu olmadığını belirtti.

Kurulacak Afgan hükümeti ile işbirliğinin hükümetin "kapsayıcı ve barışçıl" olması ve temel haklara saygı göstermesi koşullarına bağlı olacağını belirten AB yetkilisi, özellikle kadınlar, azınlıklar ve gençlerin haklarına dikkat çekti. Borrell, Afganistan'da komşu ülkelere yönelen göç baskısını hafifletmek için bu ülkelere yardım yapılacağını da açıkladı.

Borrell, Afganistan'da El Kaide'ye karşı yütütülen mücadelede başarılı olunurken, ülkeye yönlendirilen büyük miktardaki kaynaklara karşın "ulus oluşturma sürecinin başarısızlıkla sonuçlandığını" da söyledi. Borrell, "Çıkarılması gereken çok sayıda ders var ancak hata yapıldığını kabul etmek gerekir" diye konuştu.

Borrell, dışişleri bakanları ile yapılan görüşmenin en önemli sonucunun Afganistan'daki AB vatandaşları ile 20 yıldan bu yana Batılı ülkeler için çalışan Afgan görevlilerin tahliyesinin güvenli şekilde sağlanması olduğunu belirtti.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın girişi

Tahliye süreci sürüyor

Öte yandan ülkede görev yapan AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile NATO misyonu kapsamında Batılı ülkeler için çalışan Afgan görevlilerin Afganistan'dan tahliye edilmesi işlemlerine Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından bugün devam ediliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'da Alman ordusu ve bakanlıklar için çalışmış yerel görevlilerin tahliyesini sağlamak için Taliban'la görüşüleceğini söyledi. Maas, bugün yaptığı açıklamada eski Kabil Büyükelçisi Markus Potzel'in görüşmeleri yapmak üzere Taliban'ın yönetici kadrosunun bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'ya gönderildiğini açıkladı.

Maas'ın verdiği bilgilere göre, Kabil'deki havalimanının yakınlarına kontrol noktaları kuran Taliban sadece yabancıların geçişine izin veriyor. Maas ayrıca şu anda 180 kişinin Alman ordusuna ait uçaklarla tahliye edilmek için havalimanında beklediği bilgisini verdi. Kabil'den bugün havalanan Alman uçağıyla 125 kişi tahliye edildi. Almanya'nın gerçekleştirdiği ilk tahliye operasyonunda ise sadece 7 kişi, Kabil'den Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ulaştırıldı.

Reuters,dpa/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe