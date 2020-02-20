AB'den İdlib'deki saldırıların son bulması için ateşkes çağrısı

Avrupa Konseyi Cuma günü yaptığı açıklamada Suriye'de 1 milyon kişinin yerinden olduğu çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulunarak, bütün taraflara sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulundu.

"Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'e düzenlenen yeni askeri saldırılar muazzam bir insani acıya neden oluyor ve bu kabul edilemez" denilen açıklamada Avrupa Konseyi bütün tarafları uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamında sorumluluklarını yerine getirmeye ve bölgeye insani yardımın erişimine izin vermeye çağırdı. AB etkilenen sivillere yardımı arttırmaya hazır olduğunu açıkladı.

Türkiye ve Rusya'nın arasında İdlib nedeniyle gerilim tırmanırken, Avrupa Birliği ihtiyacı olanlara insani yardım ulaştırabilmek için tüm taraflar arasında sürdürürebilir bir ateşkes çağrısı yaptı.

Açıklamada "AB bütün taraflara sürdürülebilir bir ateşkesi devreye sokmaları, sivillerin korunmasını garanti etmeleri ve 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı kapsamındaki taahhütlerini uygulamaları yönündeki çağrılarını en güçlü şekilde tekrar ediyor" denildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından muhaliflerin elinde kalan bölgeleri geri almak için başlatılan saldırılar nedeniyle bir milyon sivil bölgeden kaçtı.

Macron kınadı

Avrupa Konseyi açıklaması AB bütçesi ile ilgili yapılan bir zirve sırasında yapıldı. Zirveye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Haftalardır en kötü insani dramlardan biri gelişiyor" dedi ve ekledi "Beşar Esad rejimi tarafından İdlib'teki sivil halka karşı birkaç haftadır düzenlenen askeri saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum."

Macron Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundukları açıklandı. İki liderin Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib'teki tansiyonu düşürmek için görüşmeye hazır olduklarını kaydettikleri bildirildi.

İdlib'te Şubat ayı başından bu yana 15 Türk askerinin yaşamını yitirmesi üzerine Türkiye, Suriye ve Rusya arasındaki gerilim tırmandı. Türkiye ve Rusya arasında görüşmleer devam ediyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin her an operasyon düzenleyebileceğini söyledi.

AP, AFP / SSB, TY

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