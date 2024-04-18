AB'den İran'a yönelik yaptırımları genişletme kararı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri İran'a yönelik yaptırımların kapsamını genişletme kararı aldı. Brüksel'de bir araya gelen Birlik üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları adına açıklamada bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "İran'a uyguladığımız yaptırımlara yenilerini ekleme kararı aldık. Bu, göndermek istediğimiz net bir sinyal. İran uluslararası toplum tarafından tecrit edilmeli" dedi.

AB liderlerinin kabul ettiği bildiride de, "AB İran'a karşı kısıtlayıcı önlemler almaya, özellikle de insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle ilgili olarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Detaylarına dair herhangi bir açıklamada bulunulmayan yaptırımların odağında, İran için İHA ve füze üreten şirketlerin olması bekleniyor.

Emmanuel Macron Fotoğraf: Ludovic Marin/Pool/AP/picture alliance

Brüksel'deki toplantıya katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uygulanacak yeni yaptırımların Ukrayna Savaşı nedeniyle daha önce yürürlüğe sokulan yaptırımlarla birleştirilmesini talep etti. Macron, Birliğin hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya saldırılarda kullanılan İHA ve füzeleri üreten herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın da kullandığı İran üretimi İHA'larla ilgili uyarılarda bulunmuş ve "İran İHA'ları her gün Ukrayna kentlerinin üstünde uçuyor. İran ayrıca Yemen'deki Husiler gibi milisleri de silahlandırıyor" demişti.

Devrim Muhafızları'na yaptırım konusunda temkinli yaklaşım

AB tarafından uygulanması planlanan ek yaptırımlar kapsamına İran Devrim Muhafızları'nın da alınmasına yönelik, örneğin Belçika Başbakanı Alexander De Croo tarafından dile getirilen öneriye ise şu an için sıcak bakılmıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, konuyla ilgili açıklamasında, böyle bir adımın, yaptırımların uygulanmasında gerekli olan "karmaşık hukuki süreçleri" beraberinde getireceğini belirtti.

İran'da büyük bir siyasi ve ekonomik güce sahip, ordu içinde seçkin askerlerden oluşan özel bir birim olan Devrim Muhafızları, ABD tarafından 2019 yılından bu yana terör örgütü olarak tanımlanıyor.

AFP/ET,JD

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