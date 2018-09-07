 AB′den Çin ve Rusya′ya dijital savaş suçlaması | AVRUPA | DW | 30.01.2020

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AVRUPA

AB'den Çin ve Rusya'ya dijital savaş suçlaması

Rusya ve Çin’in yalan haber ve dezenformasyon vasıtasıyla Avrupa demokrasilerine zarar vermeyi amaçladığını söyleyen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, AB’nin kendini savunması gerektiğini söyledi.

APEC Gipfel Wladimir Putin und Xi Jinping (AFP/Getty Images/G. Baker)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2014.

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Facebook, Singapur hükümetinin talebi üzerine, muhalif bir haber sitesinin paylaşımının altına düzeltme ekledi. Singapur hükümeti, söz konusu paylaşımdaki iddiaların yanlış olduğunu belirtiyordu. (30.11.2019)

Avrupa'da yalan haber alarmı. Sekiz ülkede yapılan bir araştırmaya göre, halkın çok sık yalan haberlerle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Söz konusu haberler en çok sosyal medyada yer buluyor. (24.05.2019)

Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Çin'i Avrupa'daki demokrasileri baltalamak amacıyla yalan haber ve dezenformasyonu kullanarak "dijital savaş" yürütmekle suçladı.

Perşembe günü Brüksel'de dezenformasyon uzmanlarının katıldığı konferansta konuşan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, AB'nin dijital savaşla mücadele etmek için araçlar geliştirmesi gerektiğini söyledi. İki ülkenin "bilgiyi silahlaştırdığını" savunan Jourova, Avrupa "bu saldırganlık ve müdahaleyi hoşgörmeyeceğini göstermediği" sürece Pekin ve Moskova'nın geri adım atmayacağını kaydetti.

Jourova, Rusya ve Çin'in "dijital savaş" yöntemini, sözkonusu yöntemin "etkili ve ucuz" olmasından ötürü benimsediğini söyledi. Jourova, "Sarf edilecek birkaç sözün bu ülkeleri bunu yapmaktan caydıracağına inanacak kadar saf değilim" diye konuştu. AB'nin "kendini ve topraklarını savunmak için en etkin araçları bulmak zorunda olduğunu" belirten Jourova, bunlara fon ve yeni politikaların da dahil olduğunu ifade etti.

Resmi unvanıyla "Değerler ve Saydamlık"tan sorumlu olan Jourova, AB üyesi ülkelerde demokratik ilkelerin korunması için sürdürülen çalışmaları yönetiyor.

AP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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