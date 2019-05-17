ABD'den Türkiye'ye S-400 mühleti

Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili gerginlikte Washington yönetiminin Ankara'ya Haziran'ın ilk haftasının sonuna kadar mühlet verdiği bildirildi.

CNBC'nin haberine göre ABD Türkiye'den, Amerikan Patriot hava savunma sistemleri için anlaşmayı kabul etmek ya da S-400 alım anlaşmasına bağlı kalıp Amerikan yaptırımlarına maruz kalmak arasında seçim yapmasını bekliyor.

Konuyla yakından ilgili oldukları belirtilen ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, Türkiye'nin S-400 anlaşmasını Haziran ayının ilk haftasının sonununa kadar iptal ederek ABD yapımı Patriot füze savunma sistemi almaya razı olmaması durumunda, F-35 savaş uçakları programından çıkarılması, taahhüt edilen 100 F-35 savaş uçağının teslimatının iptali, ABD yaptırımları ve NATO'da olumsuz sonuçlar gündeme gelebilecek.

CNBC'ye bilgi veren kaynaklar bu sürenin uzatılmasının söz konusu olmadığını ve bunun ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son teklifi olduğunu belirtti.

CNBC'ye konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleri ile uyumlu askeri ekipmana sahip olması gerektiğinin altını çizerek "Türkiye'nin S-400 teslimatını tamamlaması durumunda gerçekten çok olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını vurguluyoruz” dedi.

Türkiye geri adım atmıyor

S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını belirten ABD, uzun süredir Türkiye'ye Rus füze sistemini satın almaması için baskı yapıyor. Ankara'nın S-400 alması halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği uyarısı yapan ABD'de son olarak Temsilciler Meclisi'ne geçtiğimiz günlerde söz konusu savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının engellenmesini içeren bir tasarı sunuldu.

Ancak ABD'nin uyarılarına rağmen Rus füze sistemini almakta kararlı görünen ve Rusya'ya halihazırda bir ödeme yapmış olan Türkiye, S-400'lerden vazgeçmiyor. Hem Türk hem de Rus yetkililer, hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının Temmuz ayında gerçekleşeceğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak 19 Mayıs günü Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminden geri adım atmayacaklarını belirterek, S-400'ün ardındann S-500'ün söz konusu olacağını söylemişti.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe