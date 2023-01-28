  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
ABD Hazine Bakanlığı binası
ABD Hazine Bakanlığı binasıFotoğraf: picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher
EkonomiTürkiye

ABD'den Türkiye'ye Rusya yaptırımları için uyarı ziyareti

2 saat önce

ABD Hazine Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Brian Nelson, yaptırım listesindeki Rus şirketlerle iş yapılmasının olası sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunmak üzere Türkiye'ye gidecek.

https://p.dw.com/p/4MozG

ABD Hazine Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Brian Nelson, önümüzdeki hafta Türkiye ve Ortadoğu'ya gerçekleştireceği ziyaretlerde yaptırım listesindeki Rus şirketlerle iş yapılmasının olası sonuçları konusunda uyarıda bulunacak.

Reuters'a konuşan bir ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü, Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson'ın 29 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini söyledi.

Sözcünün ajansa verdiği bilgiye göre, Nelson bu ülkelerde hükümet yetkilileri, şirketler ve finans kuruluşlarıyla yapacağı görüşmelerde, ABD'nin yaptırımlarını agresif şekilde uygulamaya devam edeceğini vurgulayacak.

Sözcü, yaptırım listesindeki şirketlerle iş yapan ya da bu konuyla ilgili "gerekli özeni göstermeyen" birey ve kurumların ABD piyasalarına girememe riskiyle karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Nelson'ın Ankara ve İstanbul'daki görüşmelerini 2-3 Şubat'ta gerçekleştireceğini belirten sözcü, ABD'li yetkinin şirket ve bankaları olası çift kullanımlı teknoloji transferlerine ilişkin işlemlerden kaçınmaları için uyaracağını söyledi. ABD, söz konusu teknolojilerin bu yolla Rus ordusu tarafından kullanılabilmesine imkân tanınmasından endişe ediyor. Çift kullanımlı ürünlerin hem ticari hem de askeri uygulamaları olabiliyor.

ABD ve müttefikleri, Rusya'ya Ukrayna'yı işgalinin ardından çok sayıda yaptırım uygulamaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan Türkiye, Kiev'e silahlı İHA tedarik ederek destek verdi. Ancak Ankara aynı zamandaBatı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına da karşı çıkıyor. Buna karşın Türk hükümeti, uluslararası yaptırımların Türkiye'de etrafından dolaşılmayacağına dair de söz verdi.

ABD Hazine Bakanlığı geçen yıl Ekim ayında da Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili uyarıda bulunmak için Türkiye'ye üst düzey bir yetkili göndermişti.

Washington, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinden de endişeli. ABD Hazine Bakanlığı geçen ay Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerini, İran Devrim Muhafızları yararına petrol satışı gerçekleştirilmesi ve para aklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

DW,rtr/CÖ,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşecek

Çavuşoğlu ABD yolcusu, gündemde neler var?

Çavuşoğlu ABD yolcusu, gündemde neler var?

Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinin gündeminde F-16'lardan Suriye'ye pek çok başlık yer alıyor. İki ülke ilişkilerini önümüzdeki dönemde meşgul edecek konuların başında NATO genişlemesi ile Rusya yaptırımları geliyor.
Politika17 Ocak 2023

Washington'dan Türkiye'ye Rusya uyarısı

Washington'dan Türkiye'ye Rusya uyarısı

ABD'nin Yaptırım Koordinatörü Büyükelçi O'Brien, Rusya yaptırımlarına Türkiye'nin uymasını istediklerini, bir ihlal tespit etmeleri halinde yaptırım uygulayabileceklerini açıkladı.
Politika15 Aralık 2022

Rusya yaptırımları: Türkiye enerji üssü olur mu?

Rusya yaptırımları: Türkiye enerji üssü olur mu?

Rusya yaptırımları: Türkiye enerji üssü olur mu? Bazı uzmanlara göre Batı'nın Rusya yaptırımları Türkiye'yi bir enerji üssü haline getirebilir. Peki bu mümkün mü?
Ekonomi6 Aralık 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

ABD Hazine Bakanlığı binası

ABD'den Türkiye'ye Rusya yaptırımları için uyarı ziyareti

Ekonomi2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti'nin çıkışları nasıl yorumlanıyor?

İYİ Parti'nin çıkışları nasıl yorumlanıyor?

Politika3 saat önce
Rus ordusuna alınan askerler

Rus ordusunda iddialı reform planları

Rus ordusunda iddialı reform planları

Politika4 saat önce
Deutschland Stahl Salzgitter AG

Çelik üreticilerini ithalat korkusu sardı

Çelik üreticilerini ithalat korkusu sardı

Ekonomi5 saat önce
Deutschland Kampfpanzer Leopard 2A6

Leopard 2 tankları Ukrayna için neden önemli?

Leopard 2 tankları Ukrayna için neden önemli?

Politika27 Ocak 2023
Türkei | Die sechs Oppositionsparteien | CHP, İYİ, DEVA, Saadet, Gelecek, Demokrat Partei

Altılı masada hedef 13 Şubat’ta adayı belirlemek

Altılı masada hedef 13 Şubat’ta adayı belirlemek

Politika27 Ocak 2023
Bakterien Streptokokken

Strep A bakterisi: Belirtileri neler?

Strep A bakterisi: Belirtileri neler?

Sağlık27 Ocak 202303:39 dak.
Ana sayfaya dön