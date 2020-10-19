ABD'den Rusya ve İran'a manipülasyon suçlaması

ABD'nin Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Rusya ve İran'ın Amerikalı seçmenlerin kişisel bilgilerini yasadışı yollarla ele geçirdiğini ve bu bilgiler üzerinden yalan haberler yaydıklarını söyledi.

Elde edilen bilgilerin seçmenleri yanlış bilgilendirmek ve karmaşa yaratmak için kötüye kullanıldığını ifade eden Ratcliffe, "seçmenleri korkutma, toplumsal hoşnutsuzluk yaratma ve Başkan Trump'a zarar verme" amacıyla İran kaynaklı e-postalar gönderildiğini anlattı. Ratcliffe, İran'dan ayrıca ABD dışındaki seçmenlerin mektupla yanlış oy kullanmasına yol açacak videolar gönderildiğini de kaydetti.

Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe

"Oylar güvende"

Açıklamasında 3 Kasım'daki seçimlerin tehlikede olmadığının da altını çizen Ratcliffe, seçmenlerin oylarının güvende olduğunu dile getirdi. Washington'daki basın toplantısına katılan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray de "Yurtdışından seçimlerimize müdahale edilmesine, oyların bütünlüğüne ya da halkın seçim sonuçlarına duyduğu güvene zarar verecek suç eylemlerine müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ratcliffe ve Wray, İran ve Rusya'nın kaç seçmenin bilgilerine ulaştığı ve hangi eyaletteki seçmenleri kapsadığı konusunda ise bilgi vermedi.

ABD medyasındaki iddialar

Alaska ve Florida eyaletlerindeki Demokrat seçmenlere Proud Boys (Gururlu Çocuklar) adlı aşırı sağcı bir grubun imzasını taşıyan, ancak İran kaynaklı e-postalar gönderildiği ve bu e-postalarda seçmenlerin Trump'a oy vermeleri için tehdit edildikleri şeklindeki haberler ABD medyasına yansımıştı.

ABD'deki 2016 yılındaki başkanlık seçiminde Rusya'nın Demokratların adayı Hillary Clinton'a zarar vermek ve Trump'ı desteklemek için seçim kampanyasında internet üzerinden müdahale ettiği iddiaları sık sık gündeme gelmişti.

dpa,AFP/HS,BK

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