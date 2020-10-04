ABD'de erken oy kullanma rekoru

Cumhuriyetçi Trump mı, Demokrat Biden mı? Seçim kampanyalarının korona pandemisinin gölgesinde ilerlediği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çok sayıda seçmen şimdiden tercihini yaptı.

Florida Üniversitesi tarafından düzenlenen bir seçim projesine göre, ülkede seçim öncesi oy kullanma konusunda bir rekor kırıldı. Üniversite şu ana kadar yaklaşık 27 milyon 700 bin ABD vatandaşının mektup yoluyla veya bizzat oyunu kullandığını açıkladı.

Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden, Kuzey Karolina'da katıldığı bir seçim etkinliğinde, "Bu inanılmaz coşkuyu korumamız gerekiyor, şimdi bırakamayız" dedi. Destekçilerin otomobillerle katıldığı etkinlikte Biden, "Beklemeyin, oyunuzu şimdiden kullanın" şeklinde konuştu.

Korona politikasına eleştiri

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, rakibi ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs pandemisi konusundaki tutumunu da eleştirdi. Biden, Trump'ın "ABD'nin zor günleri geride bıraktığı" açıklamasını kınayarak, yeni enfeksiyonların sayısının aylardır en yüksek seviyede seyrettiğini ifade etti. Biden, "Herhalde büyükbabam bunu duysaydı şöyle derdi: Eğer zor günleri atlattığımızı düşünüyorsa bu adamın tahtalarından biri eksik." Biden, "Her şey daha da kötüye gidiyor ve o bize durum hakkında yalan söylüyor" dedi.

Joe Biden ve Donald Trump

Başkan Trump ise koronavirüs salgını sırasında bilim kurulunu dinlememiş olmasını savundu. Trump, "Eğer bilim insanlarını dinlemiş olsaydım muhtemelen şimdi ülkemiz devasa bir ekonomik bunalımda olurdu" dedi. Nevada'da konuşan Trump, "Onun yerine füze gemisi gibiyiz" ifadesini kullanarak, Biden'ın seçilmesi halinde bilimsel dayanağı olmayan tam bir karantina uygulanacağı suçlamasında bulundu.

Trump seçim etkinliği öncesi bir kilisede ayine ve bağış toplantısına da katıldı. Söz konusu toplantıya katılan Trump destekçilerinin sosyal mesafe ve maske gibi koronavirüs önlemlerine riayet etmediği dikkat çekti.

ABD'de koronavirüse yakalanan kişilerin sayısı 8 milyonu aşarken Covid-19 nedeniyle 220 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Reuters,DW / BÖ,ET

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