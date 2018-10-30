 ABD′den dörtlü Suriye zirvesi yorumu | DÜNYA | DW | 30.10.2018

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DÜNYA

ABD'den dörtlü Suriye zirvesi yorumu

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul'da gerçekleşen dörtlü Suriye zirvesinde “önemli adımlar atıldığını” söyledi. Jeffrey, ABD’nin katılmadığı zirveyle ilgili “ABD olmasa bunlar başarılamazdı" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 27 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katıldığı dörtlü zirvede, muhaliflerin elinde bulunan İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanması ve yeni Suriye anayasasının yazılması amacıyla oluşturulması planlanan Anayasa Komitesi'nin bu yıl içinde Cenevre'de toplanması için çağrı yapılmıştı.

Jeffrey, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin zirveye katılmamış olmasına rağmen alınan kararlarda etkisinin olduğunu ifade etti. İdlib'de bulunan birliklerin kalıcı hâle getirilmesi ve Suriye'de yeni anayasayı hazırlayacak olan komitenin yıl sonuna kadar Cenevre'de toplanması kararlarına atıf yapan Jeffrey, "Bunlar çok büyük adımlar. ABD olmasa başarılamazdı" dedi. 

Angela Merkel, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron

İstanbul'daki zirveye katılan Angela Merkel, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron

Tampon bölge kurulması konusunda Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının da "büyük bir adım" olduğunu kaydeden Jeffrey, söz konusu anlaşmanın ülkedeki savaşı "dondurduğunu" belirtti. Ancak ABD'nin eski Ankara büyükelçisi Jeffrey, bölgede İŞID'le mücadelenin devam ettiğine de dikkat çekti.

Jeffrey ayrıca bölgede bulunan pek çok silahlı grubun kendi arasında çatışmaya başlaması tehlikesine karşı da uyardı. Bölgede bulunan ABD, Rusya, İran, İsrail ve Türkiye'den silahlı kuvvetlerin "artık birbirine çok yakın mesafede" olduğunu ifade eden Jeffrey, "Bu durum orduların birbirine ateş etmesine neden olabilir" dedi.

DW,AFP/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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