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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden
Joe BidenFotoğraf: Andrew Harnik/AP/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den Almanya'ya Leopard teşekkürü

33 dakika önce

Almanya'nın ardından ABD de Ukrayna'ya tank gönderecek. ABD Başkanı Biden, Kiev'e 31 adet Abrams tankı yollanacağını belirtirken, Leopard tankı sevkiyatı kararından dolayı Almanya Başbakanı Scholz'a teşekkür etti.

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Almanya'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de Ukrayna'ya tank gönderme kararı aldı. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya 31 adet Abrams A1 tipi savaş tankı  yollayacağını kaydederek, söz konusu silahların "Ukrayna'nın topraklarını savunmasına ve korumasına yardımcı olmayı amaçladığını" ve bunun "Rusya'ya yönelik bir saldırı tehdidi" anlamına gelmediğini dile getirdi.

Biden, savaş tankı teslimatlarının "ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardımcı olma çabalarının bir parçası" olduğunu da sözlerine ekledi.

Zelenskiy ABD'nin kararından memnun

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ülkesine Abrams tankları gönderme kararından duyduğu memnuniyeti, Twitter hesabından paylaştığı mesajla dile getirdi. Zelenskiy mesajında, "Abrams'ı Ukrayna'ya gönderme kararı ile bir başka güçlü adım için teşekkür ederim. Amerikan yönetiminin liderlik desteğine minnettarız! Bu, zafere giden yolda önemli bir adımdır. Bugün özgür dünya ortak bir amaç için daha önce hiç olmadığı kadar birleşmiş durumda: Ukrayna'nın özgürleştirilmesi. İlerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden'dan Almanya Başbakanı'na teşekkür

Alman Ordusu envanterine kayıtlı 14 Alman Leopard 2 ana muharebe tankının Ukrayna'ya teslim edilmesi kararından dolayı Almanya Başbakan Olaf Scholz'a da teşekkür eden Başkan Biden, "Şansölye'ye liderliği ve Ukrayna'yı desteklemeye yönelik ortak çabalarımıza olan kararlı bağlılığı için teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Grafenwöhr ABD Üssü'nde konuşlu bulunan M1A2 tipi Abrams tankları - (13.07.2022)
M1A2 tipi Abrams tanklarıFotoğraf: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Beş ülkeden destek

Almanya Başbakarı Olaf Scholz, uzun bir tereddüt sürecinin ardından Çarşamba günü 14 Leopard 2 tankının Ukrayna'ya teslim edileceğini açıklamıştı. ABD de 31 adet M1 Abrams tankını Ukrayna'ya sevk etme kararı aldı.

Scholz Ukrayna'ya uluslararası destek konusunda Çarşamba günü öğleden sonra ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Alman Hükümeti sözcüsü görüşmede Ukrayna'daki güvenlik durumu ve Ukrayna'nın Rusya saldırısına karşı mücadelesine verilen desteğin ele alındığını açıkladı. Sözcü, beş devlet ve hükümet başkanının Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin Avrupa-Atlantik koordinasyonu içinde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını belirtti.

 

AFP,dpa / TY,ET

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