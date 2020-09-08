 ABD′den Almanya′ya: Kuzey Akım 2’yi durdurun | DÜNYA | DW | 05.12.2020

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DÜNYA

ABD'den Almanya'ya: Kuzey Akım 2’yi durdurun

ABD Berlin Büyükelçisi Quinville, Almanya ve AB’ye, Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma çağrısında bulundu. Ancak Rusya doğal gazını Avrupa’ya taşıması planlanan projenin yüzde 94’ü tamamlanmış durumda.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Berlin Büyükelçisi Robin Quinville, Almanya hükümetine çağrıda bulunarak Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulmasını talep etti. Almanya'da yayımlanan ekonomi ve ticaret dergisi Handelsblatt'a açıklamalarda bulunan Quinville, "Almanya ve Avrupa Birliği tarafından, boru hattının inşaatı ile ilgili moratoryum ilan edilmesi için şu an doğru bir zaman" ifadesini kullandı.

Robin Quinville

Robin Quinville

Böyle bir kararın Avrupa adına, "Rusya'nın süregelen kötücül tavrını daha fazla kabul etmeme" yönünde güçlü bir işaret olacağını savunan Büyükelçi, Kuzey Akım 2'nin sadece ekonomik bir proje olmadığını, aynı zamanda "Kremlin'in, Ukrayna'yı pas geçmek ve Avrupa'yı bölmek için kullandığı bir araç" olduğunu öne sürdü.

Washington tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle, inşaatı geçen yıl durdurulan boru hattı projesinin yapımına yakında yeniden başlanması planlanıyor. Baltık Denizi üzerinden Rusya'dan Almanya'ya döşenen ikinci boru hattı olan Kuzey Akım 2'nin, Rus doğal gazını Batı Avrupa'ya taşıması öngörülüyor.

ABD'nin Rusya'ya bağımlılık endişesi

ABD Başkanlığı görevini yakında Joe Biden'a devretmesi beklenen Donald Trump'ın hükümeti, Avrupa'yı Rusya'ya bağımlı kılacağı gerekçesi ile söz konusu projeye karşı çıkıyor.

ABD'nin bir diğer amacı da kendi doğal gazını Avrupa'ya satmak. Diğer yandan Rusya, Kuzey Akım 2'nin bir an önce tamamlanması için baskı yaparken Almanya, ABD'den gelen yaptırım tehditlerini reddediyor.

Yaklaşık 9,5 milyar euroya mal olması beklenen projenin ana mali yükünü, bu tutarın yarısını karşılamayı taahhüt eden Rusya'nın kamusal enerji şirketi Gazprom üstleniyor. Diğer yarısı ise Wintershall Dea, OMV, Uniper, Royal Dutch Shell ve Engie gibi şirketler tarafından karşılanıyor.

Şu ana dek yüzde 94'ü tamamlanan proje bittiğinde, 1200 kilometre uzunluğundaki hattan yılda 55 milyar metreküp doğal gaz taşınması hedefleniyor.

Reuters,dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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