 ABD’de mahkeme Bayer’in 2 milyar dolarlık planını reddetti | DÜNYA | DW | 26.05.2021

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DÜNYA

ABD’de mahkeme Bayer’in 2 milyar dolarlık planını reddetti

Bayer’in glifosat etken maddesi nedeniyle kansere yol açtığı iddia edilen Roundup ile ilgili ABD’de toplu dava açılmasını engellemek için mahkemeye önerdiği 2 milyar dolarlık plan reddedildi.

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Alman kimya ve ilaç devi Bayer'e, 2018 yılında satın aldığı Monsanto'nun glifosat içeren, Türkiye'de de satılan Roundup isimli zirai tarım ilacının kansere neden olduğu gerekçesi ile açılan davalar devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı.

ABD’de bir yargıç Bayer'in Roundup isimli tarım ilacının kanser yaptığına dair iddialarla ilgili toplu dava açılmasını engellemek için önerdiği 2 milyar dolarlık planı reddetti.

ABD San Francisco Bölge Mahkemesi Yargıcı Vince Chhabria teklifin "Monsanto için büyük bir başarı" olacağını ancak şu an sağlıklı olan "Roundup kullanıcıları için ise çok daha az şey kazandıracağını" söyledi. Bayer Monsanto'yu 2018 yılında 63 milyar dolara satın almıştı.  

Bayer’in planına göre milyonlarca Roundup kullanıcısı birey ve tarım laboratuvarı görevlisi gruplanarak dört yıl boyunca ücretsiz tıbbi testlerden geçirilecek ve Roundup’ın neden olduğu iddia edilen lenfoma kanserine yakalanmaları halinde kendilerine 200 bin dolara kadar ödeme yapılacaktı.

10 milyar dolara yakın ödeme

Bayer şimdiye kadar yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesinin kansere yol açtığı gerekçesiyle hakkında açılan 125 bin mevcut dava için 9,6 milyar dolar ödemeyi taahhüt etmişti. Bayer'in toplu davalarda uzlaşmaya gidilmesini içeren 2 milyar dolarlık teklifi Roundup isimli tarım ilacına maruz kalan ve gelecekte hasta olma ihtimali bulunanları hedefliyordu.

Bayer bilimsel araştrımaların ve yetkili merciler tarafından verilen onayların glifosatın güvenli olduğunu gösterdiğini savunuyor. Ancak yapılan başka araştırmaları glifosatın kansere yol açabildiğini gösteriyor.

Video izle 06:45

Glifosat: Tarım ilacı mı kanserojen kimyasal mı?

 

Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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