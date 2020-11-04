ABD'de başkanlığın devir teslimi endişelendiriyor

Katıldığı bir televizyon programında, ABD başkanlık seçimlerini değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Demokratlar'ın başkanlık adayı Joe Biden'ın seçim sonuçları ile ilgili sabırlı olma çağrısına katıldığını dile getirerek "Herkesin sabırlı olması gerekiyor. Seçim sonuçları tüm bölgelerde birbirine çok yakın" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Aradaki farkın böylesine az olduğu durumlarda oyların tekrar sayılmasını büyük bir problem olarak görmediğini kaydeden Maas, bu tip uygulamaların Almanya'da da olduğunu ancak ABD'den, "yakın bir zamanda bir sonucun açıklanmasını umut ettiğini" vurguladı.

Laschet'ten "demokratik teamüllere uyma" çağrısı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi halinde, görevini demokratik teamüllere uygun bir biçimde devredip etmeyeceği konusunda endişeli olduğunu ifade etti. Federal hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) genel başkan adayı da olan Laschet, seçimi Joe Biden'ın kazanması halinde "onurlu" bir devir teslimin önemli olacağını vurguladı.

1992 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde George Bush Senior'un, henüz seçim akşamında Demokratlar'ın adayı Bill Clinton'a karşı mağlubiyeti kabul ederek ülkesindeki demokratik sistemin değerlerine saygı gösterdiğini dile getiren Laschet, bunun günümüzde insanların kulağına "bambaşka zamanlara ait bir hikaye" gibi geldiğini belirtti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet

Trump'ın seçimlere hile karıştırıldığı ve kendine karşı haksızlık yapıldığı yönündeki iddia ve komplo teorilerini, fazlasıyla öfke ve saldırganlığın olduğu bir topluma dile getirdiğini kaydeden Laschet, bunun ABD'deki tansiyonu daha da artırabileceğini ifade etti. Eyalet Başbakanı Laschet ayrıca Trump'ın, mektupla verilen oylarda manipülasyon yapıldığı iddialarına, kendi partisi Cumhuriyetçiler'den bile neredeyse hiç destek gelmediğini vurgulayarak, son günlerde ABD kurumlarına olan güveninin daha da arttığını belirtti.

Merkel suskun

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise seçimlerle ilgili suskun. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, çok sayıda eyalette oy sayımının devam ettiğine dikkat çekerek Merkel'in ve hükümetin nihai sonuçları beklediğini ifade etti.

ABD'de, seçim sandıklarında oy verme işleminin bittiği Çarşamba gece yarısından bu yana oy sayımı devam ediyor. Joe Biden'ın, seçimin sonucu üzerinde belirleyici olacak bazı eyaletlerde öne geçtiği ve uzmanlara göre galip gelmek üzere olduğu öne sürülüyor. Seçimlere hile karıştırıldığını savunarak, oy sayım işlemine müdahelede bulunmak için hukuki yollara başvuran Başkan Donald Trump, bir yandan da oyların sayımının durdurulması için çağrıda bulunuyor.

dpa / ET,HS

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