 ABD ve Yunanistan′dan ″askeri işbirliği″ vurgusu | DÜNYA | DW | 29.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD ve Yunanistan'dan "askeri işbirliği" vurgusu

Girit'teki NATO üssünü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın gerçek bir sütunu" olarak nitelendirdi, askeri işbirliğinin daha da güçlendirileceği vurgusu yaptı.

ABD ile Yunanistan arasında savunma işbirliği anlaşması Ekim ayında imzalanmıştı.

ABD ile Yunanistan arasında savunma işbirliği anlaşması Ekim ayında imzalanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile birlikte Girit Adası’ndaki NATO üssünü ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Mitsotakis ve Pompeo ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bugün Amerika’nın tüm Avrupa’daki en güçlü askeri ilişkilerini sergilemek için Girit’teyim” diyen Pompeo "Biz Amerikalılar Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın gerçek bir sütunu olarak görüyoruz ve (Yunanistan'ın) liderliğini desteklemekten olağanüstü bir gurur duyuyoruz" dedi.

Pompeo Yunanistan ile aralarındaki güvenlik işbirliğinin "Rusya’nın bölgeyi, özellikle de Libya'yı istikrarsızlaştırdığı bir dönemde" bilhassa önemli olduğunu ifade etti. Pompeo iki ülke arasındaki ilişkilerin "tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve daha da güçlendiğini" söyledi.

Mitsotakis: Pompeo pozisyonumuzu paylaşıyor

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de "Akdeniz’de tehdit ve rekabet nedeniyle dalgalar oluşmamalı. Bu stratejik önemi olan bir deniz, ABD için de bu böyle" diye konuştu.

Sözlerini "Burası aynı zamanda küresel istikrar açısından kilit bir bölge" diye sürdüren Mitsotakis, "Sayın Pompeo’nun (siyasi) pozisyonumuzu paylaştığını, NATO’nun iki üyesi arasındaki gerilimin nihayetinde hiç kimsenin çıkarına olmadığını anladığını görmekten dolayı memnuniyet duyuyorum" dedi.

Askeri işbirliği güçlendiriliyor

Ekim ayında Atina'yı ziyaret eden Pompeo Yunanistan ile revize edilmiş bir savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma Yunanistan sınırlarındaki üç mevkide ortak ABD-Yunanistan ve NATO faaliyetlerini artırmayı, ayrıca Suda Körfezi'ndeki NATO donanma üssünün altyapısının geliştirilmesini öngörüyor.

Pompeo ortak basın toplantısında Washington’un Girit'in Suda Körfezi’ndeki üssü geliştirme niyetinde olduğunu bir kez daha ifade etti. Mitsotakis ve Pompeo ayrıca ABD’nin seferi deniz üssü USS Hershel "Woody" Williams gemisinin Suda Körfezi açıklarında konuşlandırılacağını açıkladı. Pompeo bu kararın "tesisin stratejik konumu bakımından kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir tercih" ve "büyümeye devam edecek savunma işbirliği bakımından simgesel" olduğunu söyledi. Mitsotakis 230 metrelik gemiyi ABD Donanması’nın en büyük gemilerinden biri olarak niteledi.

"Mesele sadece konuşmak değil, çözümlere ihtiyaç var"

Doğu Akdeniz krizinde Ankara ile Atina arasında başlatılan diyalog sürecini güçlü bir şekilde desteklediklerini de söyleyen Pompeo "Bu görüşmelerin ciddi bir biçimde devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

Pazartesi günü Yunan resmi haber ajansı ANA’ya bir açıklama yapan Pompeo "İstikşafi görüşmelerin başlamasını doğru bulmakla kalmıyoruz, (sorunların) her iki devletin de kabul edilebilirden daha iyi bulacağı bir şekilde çözüme kavuşturulması önemlidir" demişti. Pompeo "Mesele sadece konuşmak değil, iyi çözümlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmalara da değinen Pompeo taraflara "olabildiğince hızlı bir biçimde" müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

Türkiye'ye mesaj

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de Doğu Akdeniz’deki krizin çözümünde "provokatif eylemlerden kaçınmanın" önemli olduğunu söyledi.

Pompeo’nun Yunanistan ziyaretini Atina'daki birçok siyasi analist Türkiye’ye verilmiş açık bir işaret olarak değerlendiriyor. ABD’li üst düzey siyasetçiler geleneksel olarak bölgeye yaptıkları ziyaretlerde her iki NATO ortağının başkentlerini ziyaret etmeyi ve diplomatik bir denge gözetmeyi önemsiyorlardı. Washington’dan uzun süredir ilk kez üst düzeyde bir isim, Atina’yı ziyaret ettiği halde Türkiye’ye gelmeden bölgedeki temaslarını sona erdiriyor. Pompeo'nun bu ay başında Kıbrıs'a giderek sadece Rum kesiminde temaslarda bulunması da Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.

DW, AFP / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD Doğu Akdeniz'de devreye giriyor

ABD de Ankara ve Atina arasındaki doğal gaz krizinde devreye giriyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile Selanik'te bir araya geldi.  

Pompeo'dan Yunanistan'a destek ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun önümüzdeki hafta Yunanistan'da temaslarda bulunacağı bildirildi. Pompeo, Selanik'in ardından Girit'teki hava üssünü ziyaret edecek.  

Pompeo Doğu Akdeniz'i görüşmek üzere Kıbrıs'a gidecek

Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşmek üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gideceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sorunun "diplomatik ve barışçı" yollardan çözülmesi gerektiğini söyledi.  

Trump Erdoğan ve Mitsotakis'le görüştü

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki gerginlik devam ederken, ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’le telefon görüşmesi yaparak diyalog çağrısında bulundu.  

GMF Başkan Yardımcısı Lesser’den Doğu Akdeniz uyarısı: "Bölgedeki durum çok ciddi"

GMF Başkan Yardımcısı Ian Lesser, "Eğer Türkiye ile Yunanistan arasında işler ters gidecek olursa, Türkiye’nin kendisini diplomatik olarak tamamıyla izole edilmiş bulacağı konusunda hiçbir şüphe yok" dedi.  

Benzer içerik

Athen | Dendias trifft Pompeo im Außenministerium

Pompeo'dan Yunanistan'a destek ziyareti 25.09.2020

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun önümüzdeki hafta Yunanistan'da temaslarda bulunacağı bildirildi. Pompeo, Selanik'in ardından Girit'teki hava üssünü ziyaret edecek.

USA | Mike Pompeo und Nikos Dendias in Washington D.C.

ABD Doğu Akdeniz'de devreye giriyor 28.09.2020

ABD de Ankara ve Atina arasındaki doğal gaz krizinde devreye giriyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile Selanik'te bir araya geldi.

Türkisches Forschungsschiff «Oruc Reis»

Yunanistan: Türkiye ile görüşmelere başlamaya yakınız 21.09.2020

Yunanistan, Türkiye ile deniz yetki alanları konusundaki istikşafi görüşmelerin başlamasının yakın olduğunu açıkladı. Atina, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ziyaretini de teyit etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD ile Yunanistan arasında savunma işbirliği anlaşması Ekim ayında imzalanmıştı.

ABD ve Yunanistan'dan "askeri işbirliği" vurgusu

Girit'teki NATO üssünü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın gerçek bir sütunu" olarak nitelendirdi, askeri işbirliğinin daha da güçlendirileceği vurgusu yaptı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  