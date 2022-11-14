ABD ve Rus istihbarat başkanları Türkiye'de görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ankara'da Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile bir araya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, CIA Direktörü Burns'ün görüşmede, Rusya istihbarat servisi başkanı Narışkin'i, "Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanımının sonuçları" konusunda uyardığı belirtildi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns Fotoğraf: Tom Williams/AP/picture alliance

Bir Konsey sözcüsü Burns'ün gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir müzakere yapmayacak. Ukrayna savaşının çözümü hakkında konuşmayacak" ifadesini kullandı.

ABD'li kaynaklar Burns'ün Narışkin ile temasında Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları hakkında da konuşmak istediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Ukrayna'ya, Burns'ün ziyareti hakkında bilgi verildiği belirtilerek, "Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey yapılmaz" denildi.

Rusya'da yayımlanan Kommersant gazetesi bugün yayınladığı haberinde Rus ve ABD'li heyetlerin Ankara'da görüştüğünü yazmış, Kremlin ise, bu görüşmeyi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıklamıştı.

Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin Fotoğraf: Natalia Seliverstova/picture alliance /dpa/Sputnik

Rusya Hükümet Sözcüsü Dmitri Peskov, iki ülke istihbaratının yöneticilerinin bugün Ankara'da biraraya geldiklerini doğruladı, ancak görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıntıları paylaşmadı.

Anadolu Ajansı ise istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Burns ve Narışkin arasındaki görüşmenin MİT'in ev sahipliğinde gerçekleştirdiğini duyurdu.

AFP,rtr,DW/TY,JD