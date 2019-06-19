ABD: Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygun bir seçenek

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Ankara ile Washington arasında yaşanan gerilim artıyor. ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceği yönündeki açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

ABD siyasi-askeri ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı R. Clarke Cooper Brüksel'de gazetecilerle yaptığı bir telekonferansta Türkiye'ye ekonomik yaptırımların "uygun bir seçenek" olduğunu söyledi. Cooper, "Bir çözüm aramanın bugün imkanı var, ancak yaptırım uygulanması da bir hareket şekli ve şu aşamada çok uygun bir seçenek" şeklinde konuştu. Cooper ABD'nin diğer NATO müttefikleri ile Türkiye ile arasındaki anlaşmazlığı çözme konusunu görüştüğünü kaydetti.

Cooper NATO üyeleri arasında Türkiye konusunda bir görüş ayrılığı olmadığını belirtti ve NATO üyelerinin Türkiye'ye ısrarla başka füze savunma sistemleri önerdiğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan: Yaptırımlara ihtimal vermiyorum

Cooper'dan birkaç saat önce İstanbul'da yabancı basın temsilcileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağına "ihtimal vermediğini" söylemiş, Washington'un yaptırım kararı alması halinde Türkiye'nin de karşı yaptırımlarla cevap vereceğini kaydetmişti. Erdoğan ayrıca S-400 satın almasının bitmiş bir anlaşma olduğunu tekrar etmişti.

ABD, NATO sistemleri ile uyum olmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'nın ürettiği gelişmiş teknolojiye sahip S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı çıkarak, bunun siyasi, ekonomik ve askeri sonuçları olabileceği mesajını veriyor. ABD Savunma Bakanlığı ise S-400'leri teslim alması halinde Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla tehdit etmiş ve S-400'lerden vazgeçmesi için Türkiye'ye 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise S-400'lerin Temmuz ayı ortasında teslim edileceğini açıklamıştı.

rtr/SSB, JD

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