ABD: Türkiye S-400 için çok şeyi feda etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin ilk denemelerini gerçekleştirdiği iddiası ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Hutchison, bu açıklamaları, yarın başlayacak ve iki gün sürmesi öngörülen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği video-konferansında, kendisine yöneltilen sorular üzerine yaptı.

Hutchison DW Türkçe'nin, "Türk basını NATO üyesi Türkiye’nin Rus yapımı füze savunma sistemi S-400’leri denediğini duyurdu. Türkiye NATO ortaklarını bu konuda bilgilendirdi mi? Bu gelişme, ABD-Türkiye ikili ilişkilerini ve NATO’yu nasıl etkiler? Öte yandan yine NATO müttefiki Yunanistan’ın da 22 yıl aradan sonra S-300’lerini deneyeceği yönünde haberler var. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularını yanıtladı.

Sözlerine, "Bu gelişmeler hiç iyi değil" diyerek yanıt vermeye başlayan Hutchison, ABD ve hatta tüm NATO’nun, Türkiye’nin S-400’leri satın alacağını duyurduğu 2017’den itibaren bunu önlemek için "çok yoğun çaba harcadığını" anlattı.

"Kırmızı çizgi"

Büyükelçi Hutchison, "Biz, tüm NATO ittifakımızla birlikte Türkiye’yi, hasım olarak kabul ettiğimiz Rusya’dan füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rusya’dan füze savunma sistemi almak ve bunu NATO ittifakımızın içine sokmak… Bu bir kırmızı çizgi. Bunda şüphe yok" diye konuştu.

S-400’ler nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkartıldığını hatırlatan ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, Ankara’nın karşı karşıya kalabileceği sonuçların bununla sınırlı kalmayabileceğine de üstü kapalı ifadelerle işaret etti.

"Çok şeyi feda ettiler"

"Ankara’da bir Rus füze savunma sistemine sahip olabilmek için çok şeyi feda ettiler" diyen Amerikan Büyükelçisi Hutchison, "Biz, onları ittifakımıza bağlı kalmaları konusunda ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz. Egemenlik meselelerini Rus füze savunma sistemine el uzatmadan çözümlemeye çalışmaya ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz" dedi.

Türkiye’ye pek çok farklı savunma sistemi teklif edildiğini açıklayan Hutchison sözlerini şöyle tamamladı:

"Norveç sistemi, sonra SAM’ler, ki bunlar İtalyan ve Fransız yapımı, Amerikan Patriot’lar… Çok seçenekleri vardı. Ama onlar NATO ittifakımız içinde Rus sistemi olan S-400’leri denediler. Bu hepimiz için son derece sıkıntılı bir durum."

"Çok kaygılıyız"

ABD Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison’a iki NATO müttefiki Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim de soruldu.

"NATO’nun arabuluculuk çabalarına rağmen Doğu Akdeniz’de gerilim sürüyor. ABD’nin pozisyonu nedir? NATO iki müttefik arasında tansiyonun düşürülmesi için ne yapabilir? " sorusuna ABD büyükelçisi şu yanıtı verdi:

"Bu ihtilaf nedeniyle çok kaygılıyız. NATO, bir çatışmanın önlenmesinde rol oynadı… İki taraf arasındaki bu sorunların da, askeri bir ihtilaf ile çözümlenmemesi, bizler için büyük önem taşıyor. NATO, herhangi bir askeri çatışma ya da hata olmaması için atılması gereken adımları sundu. Bunları yaptık. Ama meselenin özünün çözümlenmesi gerekiyor. Yani Türkiye ile, Yunanistan ya da Kıbrıs arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi gerekiyor. Bu da ancak tarafların mutabık kaldığı bir arabulucu ile yapılabilir. Bu da Almanya. Biz her iki tarafı çatışmadan kaçınmak ve sorunları çözüme kavuşturmak için Almanya ile görüşmelere teşvik ediyoruz."

Değer Akal

© Deutsche Welle Türkçe