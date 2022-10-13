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Fotoğraf: Igor Russak/dpa/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD: Suudi Arabistan Rusya'nın tarafını tutuyor

3 saat önce

ABD, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini düşürme kararına ilişkin Suudi Arabistan'ı, Rusya'yı desteklemekle suçladı. Öncesinde Riyad, ABD'nin kararın bir ay ertelenmesini talep ettiğini açıklamıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Suudi Arabistan arasında OPEC+ gerilimi tırmanıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC üyesi olmayan üreticileri kapsayan OPEC+, 5 Ekim'deki toplantısında petrol üretimini azaltma kararı almış, ABD sert tepki göstererek Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçireceğini açıklamıştı. Beyaz Saray, Suudi Arabistan'ıRusya'nın çıkarlarını desteklemekle suçluyor ve kararın ekonomik değil politik olduğunu savunuyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı uluslararası çatışma ortamında Rusya'nın tarafını tutmakla suçladı, "Bu karar Rusya'nın gelirini artıracak ve yaptırımların etkisini azaltacaktır. Bu yanlış bir yön” ifadelerini kullandı. Kirby, "Suudi Dışişleri Bakanlığı konuyu saptırmaya çalışabilir ancak gerçekler basit. Dünya Rus saldırısına karşı Ukrayna'nın arkasında toplanıyor” dedi ve diğer OPEC+ üyelerinin Suudi Arabistan'ının yönünü desteklemeye zorlandığını iddia etti.

Biden üzerinde "ara seçim" baskısı

Kirby'nin çıkışı bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama sonrasında geldi. Açıklamada, Kasım ayından itibaren günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltılması kararının, "ekonomik olmadığına yönelik” suçlamalar reddedilmiş ve kararın "bütünüyle ekonomik” olduğu savunulmuştu. Açıklamada, toplantı öncesinde ABD'nin petrol üretimini azaltma kararının bir ay ertelenmesi talebinde bulunduğuna da yer verildi.

OPEC+'nın söz konusu kararının, ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarının artmasına neden olarak Amerikalı seçmenlerin davranışını etkileyebileceği belirtiliyor. Ülkedeki yüksek enflasyonun Biden'a olan desteği olumsuz etkilediği ve Demokrat Parti'nin Kongre seçimlerindeki şansını sekteye uğrattığı kaydediliyor.

AFP / AI, BK

 

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