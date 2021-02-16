ABD Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

ABD Ordusu, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Suriye'deki İran yanlısı milislere yönelik hava saldırıları düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cuma gecesi Irak sınırında gerçekleştirilen hava saldırılarında İran yanlısı Haşdi Şabi milislerine mensup en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ölü ve yaralılarla ilgili bir açıklama yapmazken harekatın, Şubat ortasından bu yana Irak'taki ABD ve müttefiklerine yönelik roket saldırılarına misilleme olarak yapıldığını kaydetti.

İran yanlısı milislere yönelik düzenlenen hava saldırısı Biden'ın beş hafta önce göreve başlamasından bu yana ABD Ordusu'nun Ortadoğu'daki ilk harekatı oldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılar sonucunda Irak'tan Bukamal şehrinin güneyindeki gayri resmi bir Suriye sınır karakoluna gelen üç mühimmat kamyonunun imha edildiği bilgisini paylaştı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, ABD ordusunun İran yanlısı milisler tarafından kullanılan Suriye sınır karakolunun "altyapısını" hedef aldığını söyledi. Bölgedeki "çeşitli tesislerin" imha edildiğini belirten Kirby, söz konusu tesislerin aralarında Kataib Hizbullah'ın bulunduğu Haşdi Şabi'ye ye ait yapılanmalar tarafından kullanıldığını savundu.

Kirby, askeri operasyonlarla Biden'ın Ortadoğu'daki ABD birliklerini ve müttefiklerini korumak için harekete geçeceği konusunda "açık bir mesaj" gönderdiğini vurgulayarak, saldırılarıyı "orantılı" olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise hava saldırıları hakkında Pentagon'un doğru hedefi seçtiğinden emin olduğunu belirterek, son zamanlardaki roket saldırılarından sorumlu olan milislerin vurulduğunu belirtti.

ABD'nin Irak'taki pozisyonlarına, uzun bir aradan sonra roketli saldırılar düzenlenmişti. Son üç saldırıda can kayıpları da meydana gelmişti. Şubat ayı ortasında Kuzey Irak'ta Erbil'de bulunan ABD hava üssüne düzenlenen saldırıda bir sivil askeri personel öldürülmüş, bir ABD askeri ile Iraklı personel yaralanmıştı. ABD Hükümeti saldırdan Kataib Hizbullah'ı sorumlu tutuyor. Ancak, Kataib Hizbullah saldırıları üstlenmemişti.

Nükleer görüşmeler yapılıyor

Karşılıklı saldırılar Washington ile Tahran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın akıbetini müzakere ettikleri sırada gerçekleşiyor. Her iki taraf da birbirinden, anlaşmayı yeniden canlandırmak için ilk somut adımları atmasını bekliyor. Biden, prensip olarak, ABD'nin anlaşmaya yeniden katılmasını istiyor, ancak İran'ın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini şart koşuyor. Buna karşılık Tahran, ABD yaptırımlarının kaldırılmasını, anlaşmaya tam olarak uyması için bir koşul olarak sunuyor.

Biden'in selefi Donald Trump 2018'de "tamamen yetersiz" olduğunu iddia ettiği anlaşmadan çekilme kararı almıştı. Ardından da İran'a yönelik ağır ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Tahran da bu gelişmeler üzerine nükleer programını sınırlamaya yönelik düzenlemeleri kademeli olarak kaldırma kararı almıştı.

dpa,AFP/TY,JD

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