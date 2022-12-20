  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Orgeneral Michael Erik KurillaFotoğraf: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance
ÇatışmalarSuriye

ABD Suriye'nin doğusunda SDG ile operasyon yaptı

3 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı 3 operasyon düzenlendiğini açıkladı. 6 IŞİD militanının yakalandığı operasyonlara SDG de katıldı.

https://p.dw.com/p/4LFPH

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusunda düzenlenen üç ayrı operasyonda altı IŞİD militanının yakalandığını açıkladı. Helikopterlerle havadan indirme yoluyla yapılan operasyonların 48 sürelik bir zaman diliminde icra edildiği belirtildi. Yakalanan şahıslar arasında IŞİD'in "Suriye Bölge Yetkilisi" kabul edilen "El Zübeydi"nin de olduğu açıklandı. Söz konusu şahsın Suriye'de saldırılar planladığı ya da bunların düzenlenmesine önayak olduğu belirtildi.

Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi düzenlenen üç baskından ikisinin Deyrezzor ve Haseke bölgelerinde yapıldığını ve bu operasyonlara ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin de katıldığını açıkladı.

Açıklamada yakalanan kişilerden dördünün, grupla ilişkili Türkmen silah tüccarları olduğu belirtildi. İki SDG savaşçısının baskınlar sırasında yaralandığı kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, operasyonlarla ilgili "IŞİD'in bu unsurlarının yakalanması terör örgütünün istikrarsızlaştırıcı saldırılar planlama ve hayata geçirme kabiliyetini sekteye uğratacak" diye konuştu.

Suriye'de IŞİD ile mücadelede SDG'ye destek veren ABD askerlerinin sayısı 900 olarak tahmin ediliyor. ABD güçlerinin SDG ile birlikte IŞİD'e karşı yaptığı operasyonlar daha çok ülkenin kuzey doğu bölümünde gerçekleşiyor.

SDG son yapılan operasyonlarda yakalanan bir IŞİD militanının Suriye'nin doğusundaki kimi hücrelere komuta ettiğini açıkladı.

AP, Reuters / EC, BK

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının şifreleri ne?

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında kritik bir hamle yaptı

Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP hamlesi ne anlama geliyor?

Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP hamlesi ne anlama geliyor?

Hukuk ve Adalet4 saat önce
9 Kasım 2011'de Van'da meydana gelen depremde Bayram Otel'in yıkılması sonucu 24 kişi yaşamını yitirmişti

Yargıda cezasızlık: Van Bayram Otel davası

Yargıda cezasızlık: Van Bayram Otel davası

Hukuk ve Adalet19 Aralık 2022

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Politika19 Aralık 2022
Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı Kanada'nın Montreal kentinde düzenlendi.

Tarihi anlaşma: Dünya'nın yüzde 30'u koruma altına alınacak

Tarihi anlaşma: Dünya'nın yüzde 30'u koruma altına alınacak

Doğa ve Çevre19 Aralık 2022
Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

Politika19 Aralık 2022
İran'da ikinci idamın ardından Tebriz Üniversitesi'nde protesto gösterisi düzenlendi

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İnsan Hakları18 Aralık 2022
Ana sayfaya dön