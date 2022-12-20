ABD Suriye'nin doğusunda SDG ile operasyon yaptı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusunda düzenlenen üç ayrı operasyonda altı IŞİD militanının yakalandığını açıkladı. Helikopterlerle havadan indirme yoluyla yapılan operasyonların 48 sürelik bir zaman diliminde icra edildiği belirtildi. Yakalanan şahıslar arasında IŞİD'in "Suriye Bölge Yetkilisi" kabul edilen "El Zübeydi"nin de olduğu açıklandı. Söz konusu şahsın Suriye'de saldırılar planladığı ya da bunların düzenlenmesine önayak olduğu belirtildi.

Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi düzenlenen üç baskından ikisinin Deyrezzor ve Haseke bölgelerinde yapıldığını ve bu operasyonlara ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin de katıldığını açıkladı.

Açıklamada yakalanan kişilerden dördünün, grupla ilişkili Türkmen silah tüccarları olduğu belirtildi. İki SDG savaşçısının baskınlar sırasında yaralandığı kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, operasyonlarla ilgili "IŞİD'in bu unsurlarının yakalanması terör örgütünün istikrarsızlaştırıcı saldırılar planlama ve hayata geçirme kabiliyetini sekteye uğratacak" diye konuştu.

Suriye'de IŞİD ile mücadelede SDG'ye destek veren ABD askerlerinin sayısı 900 olarak tahmin ediliyor. ABD güçlerinin SDG ile birlikte IŞİD'e karşı yaptığı operasyonlar daha çok ülkenin kuzey doğu bölümünde gerçekleşiyor.

SDG son yapılan operasyonlarda yakalanan bir IŞİD militanının Suriye'nin doğusundaki kimi hücrelere komuta ettiğini açıkladı.

AP, Reuters / EC, BK