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John Kirby
John KirbyFotoğraf: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD: Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon istemiyoruz

2 saat önce

ABD'nin Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine kara harekâtı düzenleme planlarına karşı çıkarak "Bunun tehditleri bertaraf etmede en iyi yol olduğuna inanmıyoruz" dedi.

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir kara harekâtını Aralık ayında başlatacağına dair beklentiler güçlenirken ABD'den operasyona karşı net bir mesaj geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "Operasyon istemiyoruz" dedi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirby, "Suriye'nin kuzeyinde, sivilleri şu ankinden daha da büyük bir riske sokacak, Suriye'deki birliklerimizi ve personelimizi ya da IŞİD'e karşı misyonumuzu tehlikeye sokacak askeri operasyonlar düzenlenmesini istemiyoruz" ifadesini kullandı.

"En iyi yol olduğuna inanmıyoruz"

"ABD, Türkiye'nin kendini savunma hakkını, özellikle de terörizme karşı meşru müdafaa hakkını tanımaktadır" diyen Kirby, "Türk halkının karşı karşıya bulunduğu tehdidi anlıyoruz. Ancak Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonlara girişme fikrinin bu tehdidi bertaraf etmede en iyi yol olduğuna inanmıyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede karadaki en önemli müttefiki olan Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) omurgasını, Türkiye'nin PKK ile bağları nedeniyle terör örgütü olarak gördüğü YPG oluşturuyor. Türkiye, SDG'ye verdiği destek nedeniyle ABD'yi teröre destek olmakla suçluyor. ABD ise PKK'yı terör örgütü olarak tanımakla birlikte YPG'yi terör örgütleri listesine almamıştı.

SDG, son olarak ABD'yi Türkiye'nin olası harekâtına daha kararlı bir şekilde karşı çıkmaya çağırmış, geçen Cuma günü de IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde uluslararası koalisyonla birlikte yürüttükleri operasyonları Türk bombardımanı nedeniyle durdurduğunu açıklamıştı.

rtr/BK,TY

 

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