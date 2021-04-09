ABD savaş gemilerini Karadeniz'e yollamaya hazırlanıyor

Ukrayna'nın doğusunda, Ukrayna ile Rusya arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rus saldırganlığına karşı Kiev’in yanında olduğunu açıklayan ABD’ye ait iki savaş gemisinin Türk boğazlarından Karadeniz’e çıkışı için Ankara’ya diplomatik bildirimde bulunulduğu belirtildi. Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim" yapıldığı kaydedildi. Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını belirtti.

1936’da imzalanan Montrö Sözleşmesi gereği Washington, boğazlardan geçecek savaş gemilerini göndermeden en az 15 gün önce Ankara’yı bilgilendirmek zorunda. Anlaşma uyarınca, yabancı savaş gemileri Karadeniz’de en fazla 21 gün kalabiliyor.

ABD Donanması’na ait gemiler, bölgede yaklaşık yedi yıldır Ukrayna’ya destek vermek üzere düzenli olarak faaliyet gösteriyor.

"Karadeniz'de artan hareketlilikten endişeliyiz"

ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planlandığı haberleri Rusya'da rahatsızlık yarattı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz sularına sınırı olmayan devletlerin bölgede artan hareketliliğinden duydukları endişeyi ifade etti. Interfax haber ajansına göre Gruşko, Karadeniz'de savaş gemilerinin tüm hamlelerinin Türkiye’ye Boğazlarda kontrol hakkı veren Montrö Sözleşmesi’ne uygun olması gerektiğini hatırlattı.

Kremlin’den uyarı

Moskova'dan gelen bir diğer açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda tansiyonun daha da yükselmesi halinde duruma seyirci kalmayacağı belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Donbas’ta bir savaş çıkarsa ve bölgede kitlesel ölümlerin yaşanması tehdidi söz konusu olursa, Moskova’nın vatandaşlarını korumak için "önlem alacağını" söyledi. Interfax haber ajansına göre Peskov, bölgedeki düşmanca eylemlerin devam etmesi ve Srebrenitsa türü bir felaketin tekrarlanması olasılığının doğması halinde ise dünyada Rusya dahil hiçbir ülkenin buna seyirci kalmayacağını vurguladı. Peskov, "Rusya dahil tüm ülkeler, böyle trajedilerin yeniden yaşanmasının önüne geçmek için önlemler alıyor olacaktır" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov

Peskov, "Ukrayna tarafının bölgede askeri yollarla kendi problemini kendisi çözme fikrine de tamamen kapalı olmadığını" da sözlerine ekledi.

Ukrayna: Ayrılıkçılara karşı saldırı planlanlamıyoruz

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Cuma günü yapılan açıklamada, ordunun ülkenin doğusunda iki bölgeyi kontrol eden Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı bir saldırı başlatmayı planlamadığı belirtildi. Açıklamada, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Komçak’ın, "Geçici işgal altındaki toprakların zor yoluyla kurtarılması kaçınılmaz olarak çok sayıda sivilin ölümüne ve orduda da kayıplara yol açacaktır, ki bu Ukrayna için kabul edilebilir değil’’ ifadelerine yer verildi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna birlikleri arasında gerilimin artması ve Rusya’nın Ukrayna sınırında yaşanan askeri hareketlilik bölgede tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

Rusya, 2014’te Batı’da yankıları hala devam eden Kırım ilhakını gerçekleştirmişti. Moskova, yaşanan son gerginlikte hem Ukrayna sınırına hem de Kırım’a askeri birliklerini göndermişti.

DW,rtr/SÖ,JD

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