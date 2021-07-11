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Srebrenitsa (Srebrenica), Bosna-Hersek federasyonuna bağlı Sırp Cumhuriyeti'nde kent. Yugoslavya savaşında 8 bini aşkın Müslümanın öldürüldüğü Srebrenitsa katliamıyla anılır.
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa'daki tek soykırım olarak kabul edilen Srebrenitsa Katliamı'nın kurbanları katliamın 26. yıldönümünde de törenlerle anıldı. BM ve AB'den kurbanların unutulmayacağı mesajları verildi.
DW Haber gündeminde bugün; Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonu, Türkiye'de büyüyen istihdam sorunu, AİHM'nin Srebrenitsa soykırımı kurbanları açısından tarihi kararı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yıl dönümü, İstanbul adalarda faytonların yasaklanması tartışmaları, Pizol buzulu için düzenlenen cenaze töreni var.