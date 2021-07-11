Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Srebrenitsa

Srebrenitsa (Srebrenica), Bosna-Hersek federasyonuna bağlı Sırp Cumhuriyeti'nde kent. Yugoslavya savaşında 8 bini aşkın Müslümanın öldürüldüğü Srebrenitsa katliamıyla anılır.

DW Türkçe'nin Srebrenitsa ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Friedensmarsch der bosnischen Gemeinden durch Dortmund erinnert heute (10.07.2021) an das Genozid in Srebrenica im Jahr 1995. Im Juli 1995 wurden in der UN-Schutzzone in der Region von Srebrenica (Bosnien und Herzegowina) mehr als 8.000 muslimische Männer, Jugendliche und Kinder ermordet. Das Massaker von Srebrenica gilt als schlimmster, systematischer Massenmord in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Copyright: Mehmed Smajic/DW Bosnisch

Srebrenitsa Katliamı'nın 26'ncı yıldönümü: Kurbanlar için anma töreni 11.07.2021

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa'daki tek soykırım olarak kabul edilen Srebrenitsa Katliamı'nın kurbanları katliamın 26. yıldönümünde de törenlerle anıldı. BM ve AB'den kurbanların unutulmayacağı mesajları verildi.
Subordinate of former head of Serbia's state security service Jovica Stanisic, Franko Frenki Simatovic, appears in court at the UN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) in The Hague, Netherlands June 30, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw/Pool

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki son Bosna Savaşı davası sonuçlandı 30.06.2021

Uluslararası Ceza Mahkemesi Bosna Savaşı ile ilgili görülen son davada iki üst düzey Sırp güvenlik yetkilisini 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.
Schlagwörter: USA, Türkei, Kriegsschiffe, Schwarzes Meer, Vertrag von Montreux

ABD savaş gemilerini Karadeniz'e yollamaya hazırlanıyor 09.04.2021

ABD iki savaş gemisinin Karadeniz’e çıkması için Türkiye'ye bildirimde bulundu. Karadeniz’deki haraketliliğe tepki gösteren Moskova ise çatışma çıkması halinde vatandaşlarını korumak için önlem alacağını duyurdu.

11.07.2017+++Potocari, Bosnien und Herzegowina+++ A woman walks among graves in Memorial Center Potocari, near Srebrenica, Bosnia and Herzegovina, July 11, 2017. REUTERS/Dado Ruvic TPX IMAGES OF THE DAY

Srebrenitsa trajedisi Avrupa’nın başarısızlığı 11.07.2020

Avrupa’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası en korkunç insanlık trajedisi Srebrenitsa’da yaşandı. Sırp birlikleri, 8 bini aşkın Müslüman erkeği katletti. Avrupa soykırımı önleyemedi.

DW Haber - 01.10.2019 01.10.2019

DW Haber gündeminde bugün; Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonu, Türkiye'de büyüyen istihdam sorunu, AİHM'nin Srebrenitsa soykırımı kurbanları açısından tarihi kararı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yıl dönümü, İstanbul adalarda faytonların yasaklanması tartışmaları, Pizol buzulu için düzenlenen cenaze töreni var.
TOPSHOT - A Bosnian Muslim woman, survivor of Srebrenica 1995 massacre, mourns near graves of her relatives, at the memorial cemetery in the village of Potocari, near Eastern-Bosnian town of Srebrenica, on July 11, 2016. The bodies of 127 victims of the Srebrenica massacre in wartime Bosnia, the latest to be identified of over 8,000 who died, will be buried at the memorial site in Srebrenica on July 11, on the 21th anniversary of the mass killing. / AFP / ELVIS BARUKCIC (Photo credit should read ELVIS BARUKCIC/AFP/Getty Images)

AİHM’den Srebrenitsa mağdurları kararı 01.10.2019

AİHM Srebrenitsa soykırımı nedeniyle yerlerinden edilmiş bir Müslüman aileye ait arsa üzerine inşa edilen Sırp Ortodoks kilisesinin "kaldırılmasına" hükmetti.

photos to accompany my story on a bone-hunter from the eastern town of Srebrenica, in the eve of the sentence to Ratko Mladic, Bosnian Serb wartime general, indicted ba the ICTY for war crimes and genocide in Bosnia and Herzegovina. +++++ B3: Memorial cemetery in Potocari village near Srebrenica, where UN troops were based in the time of the massacre, doing nothing to prevent it. Author: Zdravko Ljubas / Srebrenica / November 2017 +++++ Foto: DW/Zdravko Ljubas

Srebrenitsa katliamında Hollanda kararı 19.07.2019

Hollanda Yüksek Mahkemesi, 1995’te BM’nin güvenli bölge ilan ettiği askeri üsse sığınan 350 Boşnak erkeğin Bosnalı Sırplara teslim edilmesinde Hollanda devletinin "sınırlı" sorumluluk taşıdığına hükmetti.

27.06.2019 Frankreich Straßburg | Fotoausstellung zum Thema Völkermord an Srebrenica

Srebrenitsa Anneleri’nden Avrupa’ya çağrı 27.06.2019

Srebrenitsa Anneleri 11 Temmuz’un Avrupa’da "Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü" ilan edilmesi için Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ne resmen başvuru yaptı. Talebe Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nden destek geldi.
20.03.2019, Niederlande, Den Haag: Radovan Karadzic (r), ehemaliger Serben-Führer, betritt den Gerichtssaal des UN-Kriegsverbrechertribunals für sein Berufungsverfahren. Gut 20 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica ist der politisch Hauptverantwortliche Karadzic zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Karaciç'e temyizden müebbet hapis cezası çıktı 20.03.2019

Daha önce 40 yıl hapse mahkum edilen savaş suçlusu Sırp lider Radovan Karaciç'in cezası temyizde değişti. 73 yaşındaki Karaciç, müebbet hapse mahkum edildi.

Gedenkstätte in Srebrenica Autor: Marinko Sekulic -Korrespondent der DW aus Srebrenica - Bosnien und Herzegowina

Hollanda'ya yönelik Srebrenitsa kararını bozma çağrısı 01.02.2019

Hollanda'da başsavcı, ülkeyi Srebrenitsa katliamından kısmen sorumlu tutan kararın bozulması için çağrı yaptı. Başsavcı, Hollanda askerlerinin karşı karşıya olduğu savaş tehdidinin gözardı edilmemesini istiyor.

August 2018

Bosnalı Sırp lider Srebrenitsa soykırımını inkar etti 14.08.2018

Bosnalı Sırp lider Dodik, Srebrenitsa’da Bosnalı Müslümanlara yönelik soykırımı inkar eden açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'da Srebrenitsa kurbanları anıldı 11.07.2018

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir grup aktivist, 1995 yılında yapılan Srebrenitsa katliamının yıl dönümü öncesinde anma etkinliği düzenledi. Aktivistler, Sırp hükümetinden 11 Temmuz'un Srebrenitsa'nın anma günü olarak tanınmasını istedi.
Bosnian Serb military chief Ratko Mladic enters the Yugoslav War Crimes Tribunal in The Hague, Netherlands, Wednesday, Nov. 22, 2017, to hear the verdict in his genocide trial. Mladic's trial is the last major case for the Netherlands-based tribunal for former Yugoslavia, which was set up in 1993 to prosecute those most responsible for the worst carnage in Europe since World War II. (AP Photo/Peter Dejong, Pool) |

Mladiç: NATO halkımı ve sağlığımı yok etti 10.07.2018

Eski Yugoslavya Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım suçundan mahkûm ettiği Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç, Srebrenitsa katliamının yıldönümünden önceki gün çıkarıldığı ön temyiz duruşmasında NATO'yu suçladı.
Former Bosnian Serb leader Radovan Karadzic, center, talks to his lawyers as he arrives to open his appeal at a U.N. court against his convictions on charges including genocide and crimes against humanity and his 40-year prison sentence in The Hague, Netherlands, Monday, April 23, 2018. (Yves Herman, pool photo via AP) |

Karaciç'in temyiz davası Lahey'de 23.04.2018

Aralarında soykırımının da bulunduğu 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırpların eski lideri Karaciç'in açtığı temyiz davası Lahey'de görülmeye başlandı.

Rohingya Müslümanı kadın

17 çarpıcı karede 2017 27.12.2017

Trump, mülteci krizi, nükleer tehditler ve #MeToo hareketi… 2017'nin en çarpıcı karelerinin içinde dünyayı sarsan bu başlıkların yanı sıra üzerine düşünmeye değer başka kareler de var.
THE HAGUE, NETHERLANDS - NOVEMBER 22: Former Bosnian military chief Ratko Mladic appears for the pronouncement of the Trial Judgement for the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) on November 22, 2017 in The Hague, The Netherlands. UN war crimes judges at The Hague are expected to deliver a verdict on Bosnian Serb military commander Ratko Mladic, dubbed the 'Butcher of Bosnia' today. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), will pass its judgment on an 11-point indictment against Ratko Mladic, who has been on trial since 2011. Nihad Ibrahimkadic / Anadolu Agency |

Yorum: Vitrindeki canavar 22.11.2017

Milliyetçiler intikam hukukunun işletildiğini iddia ediyor. DW'den Dragoslav Dedović ise Ratko Mladiç'in hak ettiği cezaya çarptırıldığı kanısında. Ancak mahkemenin kararı Sırbistan için bir umut işareti değil.
Daha fazlasını göster