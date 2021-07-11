Srebrenitsa

Yorum: Vitrindeki canavar

Milliyetçiler intikam hukukunun işletildiğini iddia ediyor. DW'den Dragoslav Dedović ise Ratko Mladiç'in hak ettiği cezaya çarptırıldığı kanısında. Ancak mahkemenin kararı Sırbistan için bir umut işareti değil.