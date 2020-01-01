 ABD Ortadoğu′ya 3 bine yakın takviye asker gönderiyor | DÜNYA | DW | 03.01.2020

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DÜNYA

ABD Ortadoğu'ya 3 bine yakın takviye asker gönderiyor

İranlı komutan Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından artan gerilim nedeniyle ABD bölgeye 3 bine yakın takviye asker gönderiyor.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi sonrası bölgede gerilim tırmanıyor.

Uluslararası toplum her iki tarafa da itidal çağrısında bulunurken, ABD'nin bölgeye 3 bine yakın takviye asker göndereceği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada 82'inci Hava İndirme Tugayı'ndan takviye askerlerin Kuveyt'e gönderileceği kaydedildi. 

ABD, Hizbullah Tugayları'nı hedef alan operasyonları protesto edenlerin Bağdat'taki Büyükelçilik binasına saldırmasının ardından Kuveyt'e 750 asker göndereceğini duyurmuştu. ABD'li yetkililer bölgeye binlerce askerin konuşlandırılmak için hazır durumda beklediğini kaydetmişti. Mayıs ayından bu yana ABD'nin Ortadoğu'ya 14 bin asker sevk ettiği bildiriliyor.

Ocak sonunda tatile çıkmayı planlayan ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in de planlarını iptal ettiği bildirildi.

Trump'dan sert açıklamalar

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı paylaşımlarda gerginliği tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Trump Kasım Süleymani'nin binlerce Amerikalının ölümünden sorumlu olduğunu belirten Başkan Trump Süleymani'nin "yıllar önce öldürülmesi" gerektiğini belirtti. Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki gösteren Tahran bu olayın "intikamının" alınacağını duyurdu.

Süleymani'nin içinde bulunduğu araç, ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında vurulmuştu. Saldırıda, Süleymani'nin yanı sıra İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.

Reuters / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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