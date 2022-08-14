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ABD'li Senatör Ed Markey (solda) ve Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tah-ray Yui ile Taipei'de gazetecilere poz veriyor
ABD'li Senatör Ed Markey (solda) ve Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tah-ray Yui ile Taipei'de gazetecilere poz veriyorFotoğraf: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/AP Photo/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD Kongre üyelerinden Tayvan'a ziyaret

47 dakika önce

ABD Kongresi’nin beş üyesinden oluşan bir delegasyon, Çin ile gerginlik yaşayan Tayvan’a gitti. Bu ziyaret, ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi’nin Taipei ziyaretinden yaklaşık iki hafta sonra geldi.

https://www.dw.com/tr/abd-kongre-%C3%BCyelerinden-tayvana-ziyaret/a-62803851

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin tartışmalı Tayvan ziyaretinden yaklaşık iki hafta sonra ABD Kongresi'nden beş kişilik bir delegasyon iki günlük ziyaret için Tayvan’ın başkenti Taipei'ye gitti. Delegasyonun Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile de görüşeceği aktarıldı.

ABD'nin resmi olarak tanımadığı Tayvan'daki ABD'nin Tayvan'daki büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, delegasyona Senatör Ed Markey'in başkanlık ettiği, Markey'e ABD Temsilciler Meclisi'nden dört kişinin eşlik ettiği ve grubun Pasifik bölgesine yapılan geniş bir ziyaret kapsamında Tayvan'a gittiği aktarıldı.

Tayvan Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, delegasyonun Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile de görüşeceği ifade edildi. Açıklamada, "Özellikle Çin'in Tayvan Boğazı ve civarında askeri tatbikatlarla gerginliği artırdığı bir dönemde Markey'in liderliğinde bir delegasyonun Tayvan'ı ziyaret etmesi ABD Kongresi'nin Tayvan'a gösterdiği sağlam desteği ortaya koyuyor” denildi.

"Tayvan'la yarı iletkenler konusunda yatırımlar”

Delegasyona liderlik eden Markey, Senato'nun Doğu Asya, Pasifik ve Uluslararası Siber Güvenlik Dış İlişkiler Alt Komitesi'nin başında yer alıyor. Markey'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Tayvan'a olan desteğini yeniden ifade edeceği, senatörün "Tayvan Boğazı'ndaki gerginliği azaltmak, aralarında yarı iletkenler konusunda yatırımlar da olmak üzere ekonomik iş birliğini genişletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarları görüşmek üzere seçilmiş liderler ve özel sektör temsilcileriyle görüşeceği” aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanlarından olan ve Beyaz Saray'da Asya Pasifik konularındaki meselelerde koordinatör olan Kurt Campbell Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "Uzun vadeli seyrüsefer özgürlüğü taahhüdümüzle tutarlı olarak”, "önümüzdeki haftalarda” Tayvan Boğazı'nı geçmek için gemi ve uçaklarını kullanacağını söyledi. Campbell aynı zamanda ABD'nin Tayvan ile ticari ilişkilerini de geliştirmek istediğini ifade etti.

Ne olmuştu?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 Ağustos'ta Tayvan'a yaptığı ziyareti onaylamayan Çin, Tayvan Boğazı'nda hava ve deniz tatbikatları düzenleyerek ve aralarında hiyerarşik sıralamada ABD'nin üçüncü devlet temsilcisi olan Pelosi ile ailesini yaptırım listesine almak gibi bazı yaptırım kararları alarak tepkisini gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi (solda), Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile birlikte kameralara el sallıyor
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi (solda), Tayvan'a yaptığı ziyaret sırasında Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşmüştüFotoğraf: Taiwan Presidential Office/AP/picture alliance

Tayvan, Çin'in, Pelosi'nin ziyaretini, Tayvan'ın işgal provası olarak nitelendirdiği tatbikatları başlatmak için bir bahane olarak kullandığını savunuyor. "Tek Çin”politikası güden Çin ise kendi toprağının bir parçası olarak gördüğü Tayvan’a Pelosi’nin gitmesini egemenlik haklarının çiğnenmesi olarak değerlendiriyor.

Tayvan ve Çin'in yolları, 1949'da ana karada Komünistlerin zaferiyle sonuçlanan iç savaşın ardından ayrılmıştı. Çin, Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak görüyor ve gerekirse askeri güç kullanarak kontrolü altına alabileceği mesajı veriyor.

Tayvan-Çin gerginliği Türkiye'yi nasıl etkiler?

dpa,rtr,AFP / DÇÜ,JD

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