ABD kara teslim

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğusunda Pazar gününden beri etkili olan kar fırtınası Pazartesi günü de şiddetini sürdürdü. Dün çok sayıda kente elektrik verilemezken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir çok uçak seferi de yapılamadı.

Batı Virginia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde yaklaşık 215 bin hane elektrik kesintilerinden etkilendi. Bölgedeki kesintilerin büyük kısmı Pazartesi gece yarısına kadar sürdü.

Kuzey Carolina'nın Brevard kentinde bir öğrenci yurdunun çatısı çöktü, olayda can kaybı olmadı.

ABD'deki kar fırtınası hava trafiğini de olumsuz etkiledi. FlightAware haber sitesi, Pazartesi günü ülke genelinde yaklaşık bin 700 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Pazar günü ise 3 bin civarında uçus iptal edilmişti. İki gün boyunca binlerce uçuş ise gecikmeli olarak yapılabildi.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi

7 eyallette fırtına uyarısı yapıldı

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), kar fırtınasının gün içinde etkisini azaltacağı tahmininde bulundu. Ancak NWS'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkili olacağı uyarısı yapıldı. Kar yağışı, buzlanma, şiddetli rüzgar ve kıyı bölgelerinde oluşabilecek sellere karşı halktan dikkatli olması istenirken, yedi eyalette fırtına uyarısı yapıldı.

Pazar günü ülkenin güneydoğusunu ve doğusundaki kıyı bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava kütlesi daha sonra Güney Kanada'ya doğru ilerledi. Kışları ılıman geçen Florida'da da Pazar günü kıyı bölgeleri kar fırtınasından etkilendi.

Kara yolları da olumsuz hava koşullarından etkilendi

Kara yolları da etkilendi

Kar fırtınasının etkili olduğu bölgelerde kara yollarında da kaos oluştu. Kuzey Carolina'daki Interstate I95 otoyolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Güneydeki Arkansas ile kuzeydoğudaki Maine eyaletleri arasında seyahet edecek sürücüler tehlikeli yol koşulları ve uzun kuyruklar konusunda uyarıldı. Sadece Virginia'da polis pazar günü yaklaşık bin trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, bölge halkına evde kalmalarını ve mümkünse otomobil kullanmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

Öte yandan olumsuz hava koşulları Kanada'nın bazı bölgelerinde de yaşamı olumsuz etkiliyor. Ülkenin bazı bölgeleri için kar fırtınası uyarısı yapıldı. Buralarda okullar tatil edilirken meteorolojiden yapılan açıklamada Toronto'da 60 santimetreye kadar kar beklendiği belirtildi.

AFP / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe