 AB ve Arap Birliği′nden işbirliğinde ″yeni dönem″ hedefi | DÜNYA | DW | 25.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

AB ve Arap Birliği'nden işbirliğinde "yeni dönem" hedefi

Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği liderlerinin Mısır'daki zirvesinde taraflar işbirliği konusunda "yeni bir dönem" başlatma sözü verdi.

default

Avrupa Birliği ve Arap Birliği liderlerinin Mısır'da gerçekleştirdiği iki günlük zirve tamamlandı. Şarm el Şeyh kentindeki zirvenin sonuç bildirisinde taraflar çeşitli alanlardaki işbirliklerinde "yeni bir dönem" başlatmaya kararlı olduklarını bildirdiler.

Zirveye ev sahipliği yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, AB ve Arap Birliği'nin düzenli olarak zirve gerçekleştirme konusunda mutabık kaldığını ve bir sonraki zirvenin 2022 yılında Brüksel'de yapılacağını açıkladı.

Yaptığı kapanış konuşmasında, AB ve Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet başkanı ya da başbakan düzeyinde katıldığı zirveyi öven Sisi, buna karşın bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirtti. "Bazı sorunları teşhis etme ve çözmeye çalışma konusunda farklı görüşlere sahip olmamız doğal" diyen Sisi, liderlerin hangi konularda fikir ayrılıkları yaşadığına ise değinmedi.

Mısır'daki zirvenin ana gündem maddeleri göç, Arap ülkelerindeki iç karışıklıklar, güvenlik ve ticaret konularıydı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el Suud ile de görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el Suud ile de görüştü.

Merkel'den Suriye çağrısı

Zirveye katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'deki "siyasi değişim sürecine" destek vermeleri için Arap liderlerine çağrı yapmıştı. Suriye'den kaçan 6 milyon insanın ülkesine dönebilmesi için bu desteğin şart olduğunu belirten Merkel, Suriye'de yeni bir anayasa yazılması sürecinde ilerleme kaydedilebilmesi için de Avrupa Birliği ve Arap Birliği liderlerine görev düştüğünü ifade etmişti.

AB ve Arap Birliği liderlerinin, Suriye'nin siyasi geleceğini belirleyecek "kapsayıcı istişarelerin" başlamasını sağlamak için de adım atması gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı, "Bunlar özellikle tüm Suriyelilerin Suriye'ye dönebilmesi için önem taşıyor" diye ekledi.

Merkel, zirve kapsamında Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) destekli hükümetinin başındaki Faiz Sirac ile de bir araya geldi. Alman hükümet sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Merkel bu görüşmede Libya'daki çatışmaların barışçıl çözümü için gösterilen çabalara desteğini yineledi.

dpa/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel’den Arap ülkelerine Suriye çağrısı

AB ile Arap Birliği zirvesine katılan Almanya Başbakanı Merkel, Arap ülkelerine çağrıda bulunarak, Suriye’deki siyasi değişim sürecine katkıda bulunmalarını istedi. (25.02.2019)  

Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nden ilk zirve

Mısır, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin ilk ortak zirvesine ev sahipliği yapıyor. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın katılmayacağı zirvenin gündeminde göç ve güvenlik gibi başlıklar bulunuyor. (24.02.2019)  

Benzer içerik

EU Arabische Liga Gipfel Sharm el Sheikh. Angela Merkel

Merkel’den Arap ülkelerine Suriye çağrısı 25.02.2019

AB ile Arap Birliği zirvesine katılan Almanya Başbakanı Merkel, Arap ülkelerine çağrıda bulunarak, Suriye’deki siyasi değişim sürecine katkıda bulunmalarını istedi.

Scharm el Scheich Gipfel der EU und der Arabischen Liga

Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nden ilk zirve 24.02.2019

Mısır, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin ilk ortak zirvesine ev sahipliği yapıyor. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın katılmayacağı zirvenin gündeminde göç ve güvenlik gibi başlıklar bulunuyor.

55. Münchner Sicherheitskonferenz - Abdel Fatah al-Sisi beim Hotel Bayerischer Hof

Sisi'den İslami retorikte reform çağrısı 16.02.2019

İslami retorikte reform çağrısıyla Münih Güvenlik Konferansı gündemine damgasını vuran Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin, ülke ismi vermeden yaptığı eleştirilerin Türkiye'ye yönelik olduğu yorumları yapıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet (picture-alliance/KEYSTONE/S. Di Nolfi)

BM’den Venezuela’daki şiddet olaylarına kınama

BM yetkilisi Michelle Bachelet, Venezuela sınırında muhalifler ile güvenlik güçleri arasında çıkan ölümcül çatışmaları kınadığını belirtti. Bachelet, ordunun silahsız insanlara karşı aşırı güç kullandığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  