AB ve Arap Birliği'nden işbirliğinde "yeni dönem" hedefi

Avrupa Birliği ve Arap Birliği liderlerinin Mısır'da gerçekleştirdiği iki günlük zirve tamamlandı. Şarm el Şeyh kentindeki zirvenin sonuç bildirisinde taraflar çeşitli alanlardaki işbirliklerinde "yeni bir dönem" başlatmaya kararlı olduklarını bildirdiler.

Zirveye ev sahipliği yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, AB ve Arap Birliği'nin düzenli olarak zirve gerçekleştirme konusunda mutabık kaldığını ve bir sonraki zirvenin 2022 yılında Brüksel'de yapılacağını açıkladı.

Yaptığı kapanış konuşmasında, AB ve Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet başkanı ya da başbakan düzeyinde katıldığı zirveyi öven Sisi, buna karşın bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirtti. "Bazı sorunları teşhis etme ve çözmeye çalışma konusunda farklı görüşlere sahip olmamız doğal" diyen Sisi, liderlerin hangi konularda fikir ayrılıkları yaşadığına ise değinmedi.

Mısır'daki zirvenin ana gündem maddeleri göç, Arap ülkelerindeki iç karışıklıklar, güvenlik ve ticaret konularıydı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el Suud ile de görüştü.

Merkel'den Suriye çağrısı

Zirveye katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'deki "siyasi değişim sürecine" destek vermeleri için Arap liderlerine çağrı yapmıştı. Suriye'den kaçan 6 milyon insanın ülkesine dönebilmesi için bu desteğin şart olduğunu belirten Merkel, Suriye'de yeni bir anayasa yazılması sürecinde ilerleme kaydedilebilmesi için de Avrupa Birliği ve Arap Birliği liderlerine görev düştüğünü ifade etmişti.

AB ve Arap Birliği liderlerinin, Suriye'nin siyasi geleceğini belirleyecek "kapsayıcı istişarelerin" başlamasını sağlamak için de adım atması gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı, "Bunlar özellikle tüm Suriyelilerin Suriye'ye dönebilmesi için önem taşıyor" diye ekledi.

Merkel, zirve kapsamında Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) destekli hükümetinin başındaki Faiz Sirac ile de bir araya geldi. Alman hükümet sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Merkel bu görüşmede Libya'daki çatışmaların barışçıl çözümü için gösterilen çabalara desteğini yineledi.

dpa/CÖ,ÖA

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